Burun ameliyatından bir hafta öncesi ağrı kesici kullanmak ve bitki çayı tüketmek sakıncalı

Dr. Yunus Kaplan, "Burun estetiği ameliyatı olacak kişilerin ameliyattan bir hafta öncesinden ağrı kesici kullanmamasını ve bitki çayları tüketmemesini öneriyoruz. Çünkü bunlar ameliyat sırasında ve sonrasında kanama ve morluk ihtimalini artırabilmektedir'' dedi.

Özellikle daha güzel ve çekici olmak isteyenlerin talep ettiği burun estetiği ameliyatlarındaki süreç ile ilgili bilgi veren Dr. Yunus Kaplan, "Ameliyat öncesi hastaları ayrıntılı bir şekilde değerlendiriyoruz. Burun içerisinde ve dışında olan problemleri görüp hastaya onlar hakkında bilgi veriyoruz. Hastada septum deviasyonu, yani burun kıkırdak eğriliği, burun etlerinde büyüme varsa ameliyat sırasında onlara da müdahale edeceğimizi hastayla paylaşıyoruz. Hastanın cilt yapısına göre iyileşme süresinin maksimum ne kadar olabileceği konusunda hastaya gerekli bilgileri veriyoruz'' dedi.

Ameliyat günü yaklaştığında 1-2 gün öncesinde hastayı ameliyat yapacakları hastaneye yönlendirip ameliyat için gerekli tahlilleri yaptırdıklarını kaydeden Kaplan şunları söyledi:

"Tahlil sonuçları ile beraber anestezi doktoru hastayı muayene edip, tahlillerini kontrol edip ameliyata uygun olup olmadığını kontrol ediyor. Tahlil ve muayene sonuçlarına göre alınması gereken önlemler ya da tahliller varsa onları yaptırıyoruz. Ameliyattan bir hafta öncesinden ağrı kesici kullanmamasını, bitki çayları tüketmemesini öneriyoruz. Bunlar ameliyat sırasında ve sonrasında kanama ve morluk ihtimalini artırabilir. Ameliyat öncesinde ameliyat tarihini beklerken herhangi bir hastalık, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu geçirirse bunu bize özellikle söylemesini istiyoruz. Öyle durumlarda burun içerisinde tam iyileşme olmadığını görürsek ameliyatını birkaç gün ileri tarihe alabiliyoruz. Ameliyat günü ameliyat saatine kadar en az 6 saat olacak şekilde hastanın aç ve susuz kalmasını istiyoruz. Hastayı ameliyat saatinden önce son bir defa hastane odasında görüp, son kez tekrar konuşup sonrasında ameliyata alıyoruz. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat, anestezi alma ve anesteziden uyanma süresinden dolayı biraz daha uzayabiliyor. Bu durumda endişe etmemek gerekir. Ameliyattan çıktıktan sonra hasta bir gün hastanede gözlem altında tutulduktan sonra ertesi gün herhangi bir problem olmazsa önerilerle beraber taburcu edilmektedir.''