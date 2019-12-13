Bütçe görüşmelerine tatlı molası

TBMM Genel Kurulu'nda 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerinde AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez milletvekillerine Amasya'nın tatlarını ikram etti.

TBMM Genel Kurulu'nda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları bütçeleri görüşülüyor. Görüşmeler esnasında AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, milletvekillerine Amasya elması ve Amasya çöreği ikram etti.