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Bütün öğrenciler, öğretmenler masal ve film kahramanlarına büründü

Ankara Batıkent’te özel bir okulda, yenilikçi özgün fikirlere ulaşmayı hedefleyen öğrenciler, öğretmenler masal ve film kahramanlarını canlandıran kostümlerle yarışmalar, anlık görevler ve bir dizi etkinlikler düzenledi.

Ankara Batıkent'te özel bir okulda, yenilikçi özgün fikirlere ulaşmayı hedefleyen öğrenciler, öğretmenler masal ve film kahramanlarını canlandıran kostümlerle yarışmalar, anlık görevler ve bir dizi etkinlikler düzenledi.


Başkentte özel bir okulda düzenlenen bir dizi etkinlikte öğrenciler yeteneklerini ve sınırlarını zorladı. Öğrenciler becerilerini, uygulamada ve üretmede kullanabilecekleri çeşitli fikirlerle ortaya çıkarmaya çalıştı. Bu kapsamda, problem çözme görevleri ve süreci üzerine kurulmuş bir dizi üreticilik yarışması düzenlendi. ‘Bir Varmış Bir Yokmuş' teması ile gerçekleşen görev etkinliklerine, öğretmenler ve öğrenciler masallarda ile filmlere konu olmuş karakterlere bürünerek katıldı. Yarışmacı takımlar halinde gruplara ayrılan öğrenciler, kıyasıya yarıştı.


Karaokeden, String Art'a kadar çeşitli etkinliklerin tadını çıkaran öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi.

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