Büyük projede sona yaklaşıldı: “Mamak-Gölbaşı arası içme suyu hattı” projesinin 19 kilometresi tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı ilçe merkezi başta olmak üzere birçok kırsal mahalledeki yaklaşık 650 bin kişiye sağlıklı, temiz ve kaliteli içme suyu sağlayacak olan “Mamak-Gölbaşı arası içme suyu hattı” projesi için çalışmaya devam ediyor. Başkentlilerin temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmaları için yoğun mesai harcayan ASKİ Genel Müdürlüğü su sorunlarını giderecek projeyi tamamlayarak hayata geçiriyor.

ASKİ Genel Müdürü Öztürk, teknik ekipler ile sahada inceleme yaptı

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Çankaya Yeşilkent Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde denetlerken, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Gölbaşı ilçe merkezimize ve birçok kırsal mahalleye içme suyu sağlayacak olan ana isale hattı projemizde artık sona yaklaşıyoruz. 25 bin metrelik bir metrajımız vardı şu an yapılmayı bekleyen 6 kilometrelik bir kısmımız kaldı. Gerek projenin başlangıç noktası olan Mamak merkez olsun gerekse de Gölbaşı'nda Eymir Gölü güzergahı olsun, iki güzergahtan karşılıklı gelerek projeyi tamamlayacağız. Hedefimiz projeyi önümüzdeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar bitirmek. “

Proje 650 bin kişilik nüfusun içme suyu ihtiyacını karşılayacak

25 kilometre uzunluğundaki projede 5 bin metreküp kapasiteli bir su deposu ile iki terfi istasyonu inşa ediliyor. Projenin yapımında şu ana kadar 13 bin 311 metre çelik boru, 5 bin 357 metre de duktil boru imalatı gerçekleştirildi. Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan PG Terfi Merkezi'nin betonarme, mekanik ve elektrik imalatları bitti, çevre düzenlemesi ise devam ediyor. 5 bin metreküplük TG1 Su Deposu ve PG1 Terfi Merkezi'nin ise betonarme imalatları da hızla ilerliyor.

Gölbaşı'nın su kesintilerinden mağdur 26 mahallesi rahatlayacak

Özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintileri ile mağdur olan Gölbaşı halkına rahat bir nefes aldıracak içme suyu ana isale hattı inşaat çalışmalarının 28 Şubat 2021 tarihindeki başlangıç noktası Mamak 398. Cadde ve devamındaki Dereboyu Caddesi üzeri oldu. 18 Mart 2021 tarihi itibarıyla ise 2.ekip, projede asıl başlangıç noktası olarak planlanan Mamak Polis Merkez Amirliği'nin yanındaki Şehit Zülfü Çelik Sokak'ta (Çağlayan Mahallesi) çalışmalara start verdi. Tıp Fakültesi Caddesi ve Süleyman Ayten Caddesi, Dereboyu Caddesi, Mutlu Mahallesi 398. Cadde'den devam eden hattın öncelikle Mamak ilçesi bölümünde yer alan kısımları tamamlanırken bölgeden sorunsuz bir şekilde ayrılan ASKİ ekipleri, İmrahor Vadisi ve Eymir Gölü güzergahında çalışmalarını sürdürdü.