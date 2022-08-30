Büyük zaferin 100. yılı başkentte coşkuyla kutlanıyor

Milli bayramları hazırladığı coşkulu kutlama programlarıyla kutlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını da çeşitli etkinliklerle kutladı.

Günler öncesinden Zeynep Bastık konseriyle başlayan ‘Zafer Haftası' etkinlikleri, 30 Ağustos'un gelmesiyle daha coşkulu bir hal aldı. AŞTİ'de Büyük Taaruz'un anlatıldığı bir fotoğraf sergisi düzenleyen ABB, ayrıca parklarda Ankara Kent Orkestrası, Mehteran ve Folklor Müzik Gençlik Topluluğu (FOMGET) gösterileri yapıldı. Ayrıca, başkentin dört bir yanı kırmızı beyaz Türk Bayraklarıyla süslendi.

Yavaş'tan videolu davet

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesapları üzerinden videolu bir paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Büyük zaferler, zafere inananlarla büyür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu'yu tekrar vatan yapan kurtuluş kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi. Ayrıca Yavaş, yaptığı başka bir videolu paylaşımla ise Ankaralıları bu akşam Gençlik Parkı'nda gerçekleşecek Athena konserine davet etti.

Kuvayı Milliye Destanı sahnelendi

‘Zafer Haftası' etkinlikleri çerçevesinde Zeynep Bastık, Koray Avcı ve Melike Şahin'i başkentin parklarında ağırlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nazım Hikmet Ran'ın ölümsüz eseri “Kuvayi Milliye Destanı”nı sahneye taşıdı.

Eser ‘rock oratoryo' tarzında Şef Kemal Günüç yönetimindeki Kent Orkestrası ile Dilara Keyf Günüç, Levent Kol, Yunus Emre Özorhon ve Nihan İnan Özbayrak tarafından seslendirildi. Başkentlilerin ilgiyle izlediği konserde kum sanatı ve kaligrafi sanatçısı Oğuz Kızıklı da sahnedeki ekrana yansıtılan gösterisiyle orkestraya eşlik etti.

Kırmızı beyaz bir başkent

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO otobüsleri, metro, ANKARAY ve teleferiğin ücretsiz hizmet verdiği Başkent'in cadde ve bulvarlarını Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatırken, kentin birçok noktasında da ‘Beraberinde yüzlerce zafer getiren 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun' yazılı ilan panosu ve afişlerle kutlama mesajları yayımladı.

Metro ve ANKARAY istasyonlarında ise marşlar yankılanırken, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı içeren anonslar yapıldı. Ayrıca, EGO Genel Müdürlüğü metro istasyonlarına ve bin 500 EGO otobüsüne Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri astı.

AŞTİ'de Büyük Taarruz sergisi

ABB, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Büyük Taaruz'un anlatıldığı bir fotoğraf sergisi açtı. Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği AŞTİ'de kurulan sergi vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ‘Zafer Haftası' etkinlikleri gün boyu sürecek etkinliklerin ardından akşam Gençlik Parkı'nda düzenlenecek Athena konseri ile sona erecek.