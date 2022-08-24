Büyük Zaferin Destansı Öyküsü sahneye taşınıyor

Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve İzmir'de sahnelenecek olan “Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz” gösterisinde, düşmana ilk kurşunu sıkarak kurtuluşun fitilini ateşleyen Hasan Tahsin'den başlayarak ay yıldızlı bayrağı göğe çeken kahramanların 9 Eylül'de düşmanı denize döktüğü muhteşem zaferin öyküsü anlatılacak.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğunca gerçekleşecek gösterinin ardından sanatçılar Fatih Erkoç ve Ahmet Baran İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde “30 Ağustos Özel Konseri” ile aynı sahneyi paylaşacak.

İlk Defa Kullanılan Görüntülerle Milletin Azmi Belgeseli

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümünde, Türk Tarih Kurumu tarafından kapsamlı bir arşiv çalışmasıyla hazırlanan ve hem cephede hem de cephe gerisinde sürdürülen mücadeleye ışık tutan “Milletin Azmi” belgeseli de gösterilerde izleyicilerle buluşturulacak.

Bir kısmı ilk defa kullanılan fotoğraf ve video görüntüler eşliğinde, Büyük Taarruz öncesi yapılan hazırlıkları, Türk komuta heyetinin stratejik hamlelerini ve halkın mücadeleye katkılarını gözler önüne seren belgeselde, Türk taarruzu boyunca cephede yaşanan gelişmeler üç boyutlu haritalar üzerinden anlatılıyor.

İlk Gösteri Afyonkarahisar'da

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde ulaşılan büyük zaferin anlatılacağı “Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz” gösterisi ilk olarak Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sahnelenecek.

Gösteri programı şöyle olacak:

25 Ağustos 2022 - Afyonkarahisar / Şuhut ilçe stadyumu - 21.30

27 Ağustos 2022 - Kütahya / Belediye önü - 21.30

28 Ağustos 2022 - Uşak / Atapark - 21.30

30 Ağustos 2022 - İzmir / Gündoğdu Meydanı - 20.15.