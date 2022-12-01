İhlas Haber Ajansı

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Büyükbaş hayvan yüklü kamyon devrildi

Ankara’nın Akyurt ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü kamyon devrildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü kamyon devrildi. Kamyon sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, Akyurt ilçesi Dr. Neslihan Özenli Caddesi Çarşı Meydanı'nda büyükbaş hayvan yüklü 37 PC 994 plakalı kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonun kazasında bulunan hayvanlar caddeye savrulurken, yaralanan sürücü ambulansla Akyurt Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

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