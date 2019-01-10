Büyükelçi Christian Berger'den sanayicilere ziyaret

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi'de (OSB) faaliyet gösteren ASO Teknik Koleji, ASO Sürekli Eğitim Merkezi ve Model Fabrika'nın eğitim ve uygulama atölyelerine ziyaretinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, yürütülen proje çalışmaları ve çalışmalarda gelinen aşamalar ile önümüzdeki döneme ilişkin olası iş birlikleri konusunda görüş alışverişi yapıldı. ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete Berger'in yanı sıra, AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı da katıldı.

ASO Başkanı Özdebir, Büyükelçi Berger'e il sanayisi hakkında bilgi verdi. Ankara'nın gelişen sanayi altyapısı, yüksek teknolojili üretim kabiliyeti ve ihracatıyla Türk sanayisinde öne çıkan şehirlerden birisi olduğunu ifade eden Özdebir, "Ankara, Türkiye'de yüksek teknolojili ürünlerin yüzde 20'sinin üretildiği önemli bir sanayi kenti. Bu kabiliyetiyle Ankara sanayinin başkenti olma hedefine hızla ilerlerken, yüksek teknolojinin de başkenti haline geldi. 13 organize sanayi bölgesi ve 7 teknoparkıyla, savunma sanayii, elektrik-elektronik, iş makinaları, ev ve ofis mobilyaları, medikal, bilişim, tekstil ve konfeksiyon, kauçuk, plastik ve inşaat sektörlerinde önemli bir üretim merkezi haline gelmiştir" diye konuştu.

Berger eğitim faaliyetlerinden etkilendi

Konuk Büyükelçi Christian Berger, Türkiye ile her alanda ilişkilerin gelişmesinin kendileri için de büyük önem taşıdığını belirtti. ASO 1. OSB'de yürütülen eğitim faaliyetlerinden çok etkilendiğini ifade eden Berger, ASO 1. OSB'de eğitim faaliyetlerine katkı sağlayacak projelerin en kısa zamanda hayata geçirilmesi için destek sözü verdi. Program, bölgede yer alan ASO Teknik Koleji, ASOSEM ve Model Fabrika'nın derslik, atölye ve uygulama alanlarının detaylı bir şekilde gezilmesiyle sona erdi.