Büyükşehir 500 yeni ATM kabin yerini kiraya vermek için ihaleye çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 21 ilçeyi kapsayan “500 Adet ATM Kabin Yeri”nin kiralanması için ihaleye çıkıyor. Emlak İstimlak Daire Başkanlığı tarafından 9 Aralık tarihinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek ihale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak. Büyükşehir Belediye Meclisinde ağustos ayında alınan karar doğrultusunda Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, muhammen bedeli 8 milyon 148 bin TL olan ATM kabin yerlerini kapalı teklif usulü ile düzenlenecek ihalede 10 yıl süreliğine kiraya verecek.