Büyükşehir belediye Meclisinde önerge tartışması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk meclis toplantısında da belediye şirketleri ile ilgili önergeyi kanuna aykırı olduğunu belirterek oylamaya sunmadı.

“Burada yapmış olduğunuz şey suç”

Belediye Başkanının verilen önergeyi gündeme almama gibi bir hakkı olmadığını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, “Gündeme alınması gerekiyor. Gündem neticesinde burası hangi kararı verirse buna uygun hareket edilmesi gerekiyor. Eğer beğenmezseniz sayın Başkan, bunu yedi gün içerisinde red edebiliyorsunuz. Bir sonrakinde eğer geçerse mahkemeye gidebiliyorsunuz. Neden burada görevi kötüye kullanma suçu işlemekte ısrar ettiğinizi biz anlamakta zorluk çekmekteyiz. Kusura bakmayın ama bu kanunun neresinde bunu kabul etmemeyle ilgili herhangi bir madde, siz hukukçusunuz ama kusura bakmayın hükmü belirleyen kişi hakim yerine de kendinizi koyuyorsunuz. Geçen meclis arkadaşlar bir öneride bulundular. Dediler ki ‘Sayın başkan siz burada meclis başkanı sıfatıyla oturuyorsunuz. Biz bunu onaylarız veya onaylamayız' neticesinde siz şunu yapabilirsiniz. Belediye başkanlığına geldiğinde ben bunu doğru bulmuyorum deyip meclise iade edebilirsiniz. Daha sonra biz tekrar bunda ısrarcı olursak ve bu tekrar geçerse siz bu sefer mahkemeye taşıyarak iptalini isteyebilirsiniz. Burada yapmış olduğunuz şey suç” dedi.

“Türkiye'nin en çabuk şikayet edilen ve en çabuk müfettiş getirilen belediye başkanı oldum”

Yapılan ilk meclis toplantısında da bu önergenin tartışmalara neden olduğunu dile getiren Yavaş, “Belediye Başkanı kanuna yasaya aykırı ve yetkisini ortadan kaldıracak önergeleri kabul etmez. Bu da benim hukuki görüşüm. Cumhuriyet savcılığına şikayet ettiniz. Türkiye'nin en çabuk şikayet edilen ve en çabuk müfettiş getirilen belediye başkanı oldum. Cumhuriyet savcılığı diyor ki; ‘Şikayet edilen belediye başkanı tarafından yapılan ve usulsüz olduğu iddia edilen şikayet konu işlemlerinin yargıda iptal davasına konu edilebileceği anlaşılmakta' yani siz bize söylüyorsunuz ‘Gidin 7 günde itiraz edin kabul edilirse dava açın' diye. Sizin dava açma hakkınız var. Ben bu önergeyi işleme koymuyorum. Gidip idari mahkemeye dava açacaksınız” ifadelerini kullanarak, oturumu kapattı.