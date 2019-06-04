İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir Belediyesi aydınlatma direklerini yeniledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan “Bilkent Bulvarı” ile “Hacettepe Üniversitesi Çok Katlı Köprülü Kavşağı” arasında bulunan aydınlatma direkleri yenileniyor.


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bu bölgede yer alan direklerin bakım onarım çalışmalarını da tamamlayarak, Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı ve Bilkent Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayan bulvarın daha aydınlık olmasını sağladı.



Aydınlatmalar güvenli ulaşım sağlıyor


Birçok hastaneyi bünyesinde barındıran Bilkent Şehir Hastanesi'ne ulaşmak için ağırlıklı olarak hasta vatandaşların ve yakınlarının yoğun olarak kullandığı Bilkent Bulvarı'nda sürücülerin sürüş güvenliği ve konforlu seyahat edebilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında 23 aydınlatma direği aktif hale getirildi.


Gece gündüz çalışarak yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir ekipleri, bölgeye önümüzdeki süreçte 35 aydınlatma direğinin daha dikileceği bilgisini verdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.