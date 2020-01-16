Büyükşehir Belediyesi, hayvanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilki 23 Kasım tarihinde gerçekleştirilen “Hayvanlarda İlk Yardım Eğitimi”nin ikincisi Başkentlilerden gelen yoğun talep üzerine 25 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek. 13.00-17.00 saatleri arasında ANFA Altınpark Fuar Alanı B Salonunda gerçekleştirilecek eğitimde, acil durumlarda hayvanlara nasıl müdahale edilmesi gerektiği ile ilgili hem teorik hem de uygulamalı olarak bilgiler verilecek. Programa üniversitelerden sivil toplum kuruluşlarına tüm hayvanseverler ücretsiz katılabilecek.

Vatandaşları hayvan hakları konusunda hem bilinçlendirme hem de hayat kurtarmaya yönelik düzenlenen “Hayvanlarda İlk Yardım Eğitimi” ile her canlıya saygı duyulması ve toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Uzmanlar eşliğinde verilecek eğitimde hasta, yaralı ve zor durumda kalan hayvanlara acil durumlarda veteriner hekim gelene kadar ilk yardım konusunda neler yapılabileceği ve hayvanlara en doğru yaklaşımın nasıl olması gerektiği konuları detaylı olarak anlatılacak.

7'den 70'e herkese açık eğitime katılmak isteyenler başvurularını, 24 Ocak Cuma günü saat 17.00 mesai bitimine kadar “www.ankara.bel.tr” internet adresinden yapabilecek. Hayvanseverler ikinci eğitim konusunda ayrıca “(0312) 507 22 53 ya da 507 27 58” numaralı telefonu arayarak bilgi alabilir.