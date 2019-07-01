Büyükşehir Belediyesi temizlik timleri 7/24 iş başında

Her gün yüz binlerce Ankaralıya hizmet vererek, Başkent'in trafik yükünü önemli ölçüde azaltan toplu taşıma araçlarında hijyen konusuna büyük önem veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 7/24 temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarında düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik ve dezenfekte çalışmaları gece gündüz ekipler tarafından yürütülüyor.

Metro ve teleferik hatlarında detaylı temizlik

Özellikle günlük sefer saatleri sonrasında Ankaray ve metro vagonları ile istasyonlarında temizlik çalışması yapan ekipler, iç-dış mekanlarda da detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Başkentlilerin güvenli, konforlu ve hijyenik bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla metrolarda ve teleferik hatlarında hummalı bir temizlik çalışması yürüten ekipler, metro vagonlarının depolama bölgelerini de baştan aşağı temizliyor.

Özel ilaçlar kullanılıyor

Metro vagonları temizlik ekipleri tarafından su ve özel cihazlarla kirden arındırılırken, yolcu koltukları ve camların dışında yolcu tutamaklarına kadar temizlik yapılıyor. Rutin olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına ek olarak vagonlar, 15 günde bir haşerelere ve salgın hastalıklara yol açabilecek virüslere karşı da özel olarak dezenfekte ediliyor. Vagonların yanı sıra Metro İstasyonlarında bulunan zemin, asansörler, yürüyen merdivenler ve merdiven korkuluklarını da temizleyen ekipler, Raylı sistemlerde özellikle sakız ve dondurma kalıntısı atılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.