Büyükşehir Belediyesi toplu nikah töreni için başvuru kayıtları devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, düzenlediği toplu nikah töreniyle dünya evine girecek 219 çift için geri sayım başladı. Başkent'te ikamet eden ve maddi durumu iyi olmayan çiftlerin en özel günlerini unutulmaz kılan Büyükşehir Belediyesi, toplu nikah ve düğün için çiftlerin başvurularını almayı sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın toplu nikahını kıyacağı 219 çiftin belirlenmesi için hazırlıklar devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen toplu nikah töreninden faydalanmak isteyen çiftler başvurularını; Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 11. Katta bulunan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Daire Başkanlığının zemin kattaki bankosundan ya da Büyükşehir Belediyesi Hanım Lokallerinden yapabiliyor.

Çiftlerden büyükşehir'e teşekkür

Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde,12 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da gerçekleştirilecek toplu nikah töreni öncesi çiftlerin gelinlik ve damatlıkları da Büyükşehir Belediyesi tarafından alınıyor. Başvuruda bulunan çiftlerden Büşra Birol ve Mehmet Korkmaz, toplu nikah organizasyonunu hem reklam billboardlarından hem de arkadaşlarından duyduklarını belirterek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu organizasyonun kendilerini sevindirdiğini belirttiler. Damat adayı korkmaz ise, "Düğün hazırlıkları ve aldığımız eşyalarla ilgili zorluklarımız vardı. Damatlığı ve gelinliği kiralamayı düşünüyorduk. Böyle bir şey duyduğumuzda çok sevinerek başvuru yaptık. Büyükşehir Belediyesine düzenlediği organizasyon için teşekkür ederiz” dedi.

Toplu nikah organizasyonuna başvuru yapan Habibe Olgun ve Oğuzhan Alım çiftinin mutluluk ve heyecanı gözlerinden okunurken, gelin adayı Habibe Olgun, “Gelinlik ve damatlık çok pahalı. İkimiz de asgari ücretle çalışıyoruz. Bu organizasyon bizi çok mutlu etti” sözleriyle düşüncelerini paylaştı. Oğuzhan Alım ise nişanlısı Habibe Olgun'un büyük bir heyecan ve mutlulukla kendisine Büyükşehir Belediyesi'nin toplu nikah organizasyonundan bahsettiğini anlattı ve “Başvurumuzu yaptık. Burada sağ olsunlar bizimle çok ilgilendiler. Belediyemiz her şeyiyle bize çok yardımcı oldu. Allah razı olsun” diye konuştu.

Başvuru için gereken belgeler

Yaşamlarının en özel günlerinden birinde Başkentli çiftlerin yanında olarak, çiftlere ekonomik yönden destek olmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi toplu nikah törenine katılmak için şu belgeler gerekiyor: “İkametgah belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, onaylı evlenme beyannamesi, fakirlik belgesi, birer adet fotoğraf”