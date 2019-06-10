Büyükşehir Belediyesi yaraları sarıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da yağan şiddetli yağış sonrası oluşan su birikintileri ve su taşkınları ile mücadelesine kesintisiz devam ediyor.

Yaraları sarmaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediyesi, meteorolojik uyarılar kapsamında 7/24 ekiplerini hazırda bekletiyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 25 ilçenin tamamında görevlendirilirken, bin ASKİ personeli ile 700 iş makinası da olası su taşkınlarına karşı teyakkuzda bekletiliyor.

Halk sağlığı için ilaçlama

Konut ve iş yerlerinde oluşan suyu tahliye çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir ekipleri bir yandan da halk sağlığını tehdit eden unsurları önlemeye yönelik çalışmalar yürütüyor. Çevre Koruma ve birlikte oluşabilecek çeşitli hastalıklara karşı dezenfekte işlemlerine devam ediyor. Özellikle haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarını hızlandıran ekipler, gelen ihbarları da dikkate alarak temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

İlaçlama çalışmaları devam edecek

Yapılan ilaçlama ve temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirten Büyükşehir yetkilileri, “Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü ile ortak çalışma yaparak, halk sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek, hastalıkların kontaminasyonunun engellenmesi amacıyla bakterisid ve virüsid geniş spektrum etkili çevresel dezenfektanla sel felaketine maruz kalan tüm binalar, logarlar, havuzlar ve derelerin dezenfeksiyon çalışmalarına devam edilecek” bilgisini verdiler. Ekipler, özellikle depo ve bodrumlarda dezenfekte çalışmalarını sıklaştırırken, sadece merkezde değil ilçelerde de yoğun bir ilaçlama mesaisi gerçekleştiriyor.

Karataş mahallesi'nde tahribatın izleri siliniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca Çankaya'nın Karataş Mahallesi'nde, şiddetli yağmurun neden olduğu tahribatı silmek için yoğun bir mesai harcıyor. Kısa sürede etkili olan şiddetli yağış sonrasında yaşanan su taşkınlarının bıraktığı tahribatın izlerini silmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, dere ıslah çalışmalarını hızlandırdı. Suların taşındığı kanalların tıkanarak taşkınlara neden olmaması için temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler; taş, kum, moloz ve ağaç dallarını da kaldırarak, yolları araç trafiğine açma çalışmalarına devam ediyor.