Büyükşehir Belediyesi'nden 914 köye ücretsiz internet hizmeti

Başkent'te ‘öğrenci dostu' projelerle öğrencilerin hayatını kolaylaştıran Başkan Yavaş, özellikle pandemi sürecinde uzaktan eğitimin devam etmesi üzerine interneti olmayan 928 kırsal mahalleye ücretsiz internet bağlantısı yapacaklarını açıkladı. 19 Kasım'da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla köylere 45 günde internet bağlantısı gerçekleştirecekleri sözünü veren Başkan Yavaş, bu sözünü bir ay içinde yerine getirdi. Başkan Yavaş, yapılan çalışmaların yakından takip edilmesi için "koylereinternet.ankara.bel.tr" internet adresini de kullanıma açtı. 10 köyde altyapı bulunması nedeniyle muhtarların kurulum istemediği, 4 köyde ise köy konağı yapımının sürmesi nedeniyle kurulumun ertelendiği ücretsiz internet hizmeti toplam 914 köyde tamamlandı. Hayata geçirilen ve eğitim desteği sağlayan proje ile Başkent'te özellikle kırsal mahallelerde öğrenim gören öğrenciler ve tüm vatandaşların yararlandığı ücretsiz wi-fi hizmeti Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Gökhan Özcan, yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Başkentimizde ücretsiz interneti olmayan köy kalmadı. Çocuklarımızın gözlerinde ışık, yüzlerinde tebessüm oluşmasında emeği geçen, yağmur çamur demeden söz verdiğimiz tarihten önce çalışmalarımızı tamamlayan ve dünyada ilk olmamıza vesile olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.