Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik işçilere hijyen paketi

Toplum sağlığının korunması amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da korona virüs vakalarının artmasının ardından tekrar harekete geçti. Virüsle mücadelede birçok uygulamaya imza atan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, mevsimlik tarım işçilerine maske, el dezenfektanı ve çamaşır suyundan oluşan hijyen paketleri dağıtmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da korona virüs vaka sayılarında artış görülmesinin ardından kent genelinde uyguladığı hijyen tedbirlerini daha da artırdı. Başkent'in birçok noktasında maske dağıtımını sürdüren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, çevre ilçelerdeki mevsimlik tarım işçilerine maske, el dezenfektanı ve çamaşır suyundan oluşan hijyen paketinden dağıtmaya başladı. İlki Kahramankazan'da gerçekleştirilen dağıtıma katılan Daire Başkanı Seyfettin Aslan, aileleriyle birlikte çadırlarda yaşayan mevsimlik işçilere korona virüse karşı yapılması gerekenler konusunda da bilgi verdi.

Çimşit Mahallesi yakınlarındaki tarım alanlarına kurdukları çadırlarda kalabalık aileler olarak yaşayan tarım işçilerine yardımları sürekli hale getireceklerini vurgulayan Aslan, “Tarım işçisi olarak çalışan, özellikle Şanlıurfa Harran, Akçakale'den gelen yurttaşlarımız yaz boyu burada kalıyorlar. Zor şartlar altında sebze ve meyve üretimi için çalışıyorlar. Çadırlarda kalıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak dezenfektan ve maske yardımında bulunup, onlarla hasbihal edeceğiz. Dertlerini dinleyip, gelecek yıl bu sorunları çözülmüş olarak daha rahat etmelerini sağlayacağız. Bundan sonra da belli zaman aralıklarında maske ve dezenfektan yardımlarımız devam edecek” diye konuştu.

Aslan, dağıtımların Kahramankazan'da başladığını ve Ankara'nın bütün ilçelerindeki mevsimlik işçilere yardım yapılacağını da sözlerine ekledi.

İşçilerden belediyeye teşekkür

Ailesiyle birlikte yıllardır tarım işçiliği yaptığını belirten Fırat Yılmaz, “Bugün bizleri ziyaret edip, dezenfektan ve maske getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

6 yıl önce Halep'ten Türkiye'ye gelen Ahmet Mehmed ve ailesi ise, “5 aile birlikte yaşıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.