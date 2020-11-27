Büyükşehir buz çözücü solüsyonunu kendisi üretti

Belediye iştiraklerinden BelPLAS tarafından ilk kez üretilen solüsyon, kış aylarında kar ve buzlanmalarda yol ve kaldırımlarda kullanılacak. Asfalt, araç ve kaldırımlara zarar vermeyen solüsyondan günlük 10 tona kadar üretim yapılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve belediye iştiraklerinden BelPLAS Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş, 6 aylık AR-GE çalışması sonrası kar ve buzlanmalarda kullanılan çevre dostu buz çözücü solüsyon üretmeyi başardı. BelPLAS kış mevsiminde günde 10 tona kadar solüsyon üretimi yapabilecek kapasiteye sahip olacak. Kent yaşamında modern çözümler üreterek vatandaşların hayatını kolaylaştıran AR-GE çalışmalarına imza atmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu sayede maliyetleri de düşürmeyi hedefliyor.

Buz çözücü solüsyon üreten firmalara göre daha az maliyetle üretim gerçekleştirdiklerini belirten BelPLAS AR-GE Sorumlusu Özgün Kırdar, ürettikleri solüsyonun asfalt, kaldırım ve araçlara zarar vermediğini açıkladı. Kırdar, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talebi doğrultusunda kendi buz çözücü solüsyonumuzu üretmek için AR-GE çalışmalarına başladık. Buz çözücü solüsyon çalışmamız diğer üretici firmalara göre daha uygun şartlarda ve daha az maliyetle yapılmaktadır. 8 kişilik AR-GE ekibimizle birlikte seri üretime devam ediyoruz. Ürünümüzü Karayolları Teknik Şartnamesi'nden de başarıyla geçirdik. Analiz sonuçlarına göre ürettiğimiz solüsyon asfalta, araç tekerliklerine, hatta araçların kendisine ve kaldırımlara zarar vermiyor. Buz çözücü solüsyonlar yollarda, kaldırımlarda yani kar ve buz sorununun olduğu her alanda kullanılabilecek niteliğe sahip. Diğer buz çözücü solüsyonlara göre çevreye, doğaya herhangi bir zararı bulunmuyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi özellikle kış aylarında tehlike arz eden noktalarda tuz kullanımına alternatif olarak solüsyon da kullanarak karla mücadelesine 7/24 devam edecek.