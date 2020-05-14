Büyükşehir “Evdekal espor turnuvası” ile espor severleri buluşturuyor

Başkent'te profesyonel Espor aktivitelerini geliştirmek için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Espor Kulübü, koronavirüs sebebiyle izolasyon sürecinde evlerinde olan gençler için 20 Mayıs'ta Ankara “EvdeKal Zula Espor Turnuvası” düzenliyor. 15 yaşından büyük ve Ankara'da ikamet eden tüm oyun severlere açık olacak ödüllü turnuva için 17 Mayıs tarihine kadar https://espor.zulaoyun.com/ web adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Başkent'te spora ve sporcuya önem veren, spor aktivitelerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi için yürütülen çalışmalara öncülük eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde evde kalan gençlerin kaliteli vakit geçirebilmesi için alternatif yarışmalar düzenliyor. Geleceğin sporu olarak görülen elektronik sporların yaygınlaştırılmasına destek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Espor Kulübü, yerli yapım oyun Zula iş birliğiyle Ankara “EvdeKal Zula Espor Turnuvası” düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesinin 20 Mayıs'ta düzenleyeceği ilk profesyonel Espor platformu “#EvdeKal Zula Espor Turnuvası” Ankaralılara özel olacak. Başkent'in en iyi Zula oyuncusu olduğunu gösterme şansını yakalayacak olan gençler elektronik ortamda gerçekleştirilecek turnuvada kıyasıya mücadele edecek. 15 yaşından büyük olan ve Ankara'da ikamet eden tüm oyun severlere açık olacak turnuva için 17 Mayıs tarihine kadar https://espor.zulaoyun.com/ web adresinden başvuru yapılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Espor Kulübü “#EvdeKal Zula Espor Turnuvası”, 20 Mayıs'ta başlayacak ve bitiş tarihi katılımcı sayısına göre belirlenecek.Turnuvada dereceye girenlere Büyükşehir Belediyesi tarafından başarı belgesi verilecek. Toplam para ödülünün 10 bin TL olacağı turnuvada; birinciye 5 bin TL, ikinciye 2 bin 500 TL, üçüncüye bin 250 TL, dördüncüye 750 TL, beşinciye ise 500 TL para ödülü verilecek.“Herkes Tek” modunda ve bireysel turnuva olarak gerçekleşecek karşılaşmalarda, Türkiye'nin en sevilen MMO FPS oyunu Zula'da kıyasıya rekabet heyecanı yaşanacak. Turnuva ile ilgili ayrıntılı bilgilere Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Espor Kulübü sosyal medya hesaplarından da ulaşılabilecek.