Büyükşehir hurda araçları topluyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde hurda araçlar, 27 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyeleri tarafından da toplanmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Etimesgut Hurda Toplama Merkezi'nde bugüne kadar bin 417 hurda araç bedelsiz olarak toplandı.

Hurda araçlar geri dönüşüm için MKE'ye

1998 model ve 16 yaş arası araçlarını teslim eden mükellefler, yeni araç alımlarında ÖTV indirimden, 1997 model ve daha eski araçlarını teslim edenler ise hem ÖTV indirimi hem de vergi affından faydalanıyor.

Hurda araç envanterini her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesi, teslim aldığı araçları geri dönüşüm için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na gönderiyor.

Müracaatlar önce notere sonra Büyükşehire

Fiziki bütünlüğünü koruyan hurda aracı Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz teslim etmek isteyen vatandaşlar önce Notere müracaat ediyor.

Vatandaşlar ilgili kanun maddeleri hükmünden yaralanabileceklerine dair belge, kimlik ve ruhsat tescil fotokopisi ile daha sonra Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı bankodan işlemlerini gerçekleştiriyor.

Randevulu sistem

Randevu alan araç sahipleri; Bahçekapı Mahallesi, Güvercinlik Yolu, Yol-Asfalt Küme Evleri No:1 (Limak Çimento Fabrikası Yanı) Etimesgut adresindeki Araç Toplama Merkezi'ne hurda araçlarını taşıt teslim tutanağı karşılında teslim ediyor.

Ruhsat sahibi yerine teslim edecek kişi ya da kurum, Noter onaylı vekâletname ile işlemlerini gerçekleştirirken, hurda araç şirket aracı ise şirketin aracı teslim etme konusunda yetkili personeli, imza sirküsü (ıslak imzalı), ticari sicil gazetesi, vergi levhası ile başvuru yapabiliyor. Ruhsat sahibi vefat etmiş ise veraset ilamı ile araçta kimler hak sahibiyse ya da vasiler, Noter onaylı vekâletname ile işlemlerini tamamlıyor.