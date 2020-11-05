Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Başkent'te vaka artışı nedeniyle sanayi bölgelerindeki iş yerlerinde de dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı.

Kent genelinde toplum sağlığını önceleyen ve salgın hastalıklarla etkin mücadele yürüten Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkent'te bulunan sanayi bölgeleri Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından korona virüsle mücadele kapsamında dezenfekte edilmeye başlandı. İş yerlerinde çalışanların kullandığı ortak alanlar dahil makine ve teçhizatların yer aldığı tüm noktalarda dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor. Ortak kullanım alanlarında titiz bir temizlik çalışması yaptıklarını ve yeni gelen talepleri de değerlendirerek temizlik programına dahil ettiklerini belirten Sağlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener, şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi sürecinin başladığı ilk günden itibaren Ankaralıların yoğun şekilde kullandığı ortak yaşam alanlarında düzenli olarak Covid-19 kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları yapıyoruz. Başkent esnafının yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği Şaşmaz Oto Sanayi, OSTİM, Otonomi, Hurdacılar Sitesi ile Başkent, Sincan ve İvedik Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan iş yerlerini dezenfekte etmeye başladık. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımız periyodik aralıklarla devam edecek.”