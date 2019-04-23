Büyükşehirde 23 Nisan'da koltuk değişimi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle başkentin farklı ilçelerindeki okullarda öğrenim gören öğrenciler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Her 23 Nisan'da olduğu gibi gelenek bozulmadı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna 11 yaşındaki Kerem Negis oturdu.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve öğretmenleriyle birlikte gelen ilk ve ortaokul öğrencilerini kapıda karşılayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çocuklarla yakından ilgilendi. Başkanlık koltuğunu Başkan Yavaş'tan devralan Kerem Negis'in ilk mesajı dünya barışı oldu. Negis, "Bu özel bayramı biz çocuklara hediye eden, bütün dünya çocuklarıyla paylaşmamızı sağlayarak, mutlulukların en güzelini yaşatan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnet duygularımı ifade ediyorum. Dünya çocuklarıyla birlikte neşe dolu gülüşlerimizin gökyüzünü çınlattığı, hep mutlu olduğumuz, barış içinde büyüyeceğimiz daha nice güzel bayramlar diliyorum" dedi.

Spor alanları artacak

“Adettir, belediye başkanı olunca neler yapmak istiyorsun, ilk talimatın ne olacak” diye soran Başkan Yavaş'a, Kerem Negis, okullarda spor alanlarının azlığından yakınarak, şöyle konuştu:

“Çocukların özgürce oynayabileceği ve sağlıklı bir şekilde büyüyebileceği spor alanları yaptırmayı düşünüyorum. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum. Aynı şekilde okullarda bazı atölyelerimizin eksik olduğunu ve fen laboratuvarlarının her okulda olması gerektiğini düşünüyorum.”

Başkan Yavaş da Negis'in isteğini onaylayarak daha önce belediye başkanlığı seçim kampanyası sırasında bu konuyu dile getirdiklerini belirterek, çocukların taleplerini dikkate alacakları sözünü verdi.

Yavaş, "Okullarda öğrenciler düzgün spor yapmaya başlarsa, anlama kabiliyetleri yüzde 30 artıyor. Bilim insanları ayrıca müzik gibi aktivitelerle uğraşırlarsa da kavrama kabiliyetleri daha da artıyor diyor. Biz de seçim kampanyamızda özellikle bütün okullara çocukların rahat spor yapabilecekleri ortamları oluşturacak bir spor paketi verelim diye düşündük. Okulların bir çocuğu şehir içlerinde, binalar arasına sıkıştığı için birçok okulda sağlıklı spor yapma imkanı yok. Dünyada belediyecilik dendiğinde musluktan içilebilir su, temiz hava, kolay ve konforlu ulaşım gibi görevler geliyor ama en önemli görevlerinden birisi de bütün insanlara sadece okullarda değil evlerine en yakın bölgelerde spor yapmalarını da sağlamaktır. Bu belediyenin iyi çalıştığını gösteren bir durumdur. Bizler de bu sebeple insanların evlerine yakın yerlerde spor alanlarını geliştireceğiz" diye konuştu.

Başkan Yavaş, bayram vesilesiyle belediyede keyifli bir gün geçiren öğrencilere hediyeler vererek, hatıra fotoğrafı da çekildi.