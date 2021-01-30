Büyükşehirde yılın ilk ayında da ihaleler hız kesmedi

Yılın ilk ayı Ocak ayında da ihaleler hız kesmeden devam ederken, toplam 74 ihale; Youtube kanalı, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Karla mücadeleye öncelik

Kış mevsiminde kar ve buzla mücadele çalışmalarını titizlikle yürüten Büyükşehir Belediyesi, karla mücadelede önemli bir malzeme olan tuz alımı için ihaleye çıktı. Fen İşleri Daire Başkanlığı, yaklaşık maliyeti 16 milyon 550 bin lira olan “Kar ve Buzla Mücadele Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Göl Tuzu Mal Alım İşi” ihalesi kapsamında 75 bin ton göl tuzu alımı gerçekleştirdi. Başkent'in kışı rahat atlatması için kar ve buzla mücadelede kullanılan malzemelerin alımına öncelik veren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, “Karla ve Buzla Mücadele Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Solüsyon Alımı” için de ayrıca ihaleye çıktı.

İstasyon Caddesi'nin trafik çilesi bitecek

İstasyon Caddesi'nin trafik çilesini çözüme kavuşturacak üç aşamalı projenin ikinci ayağı olan dört demiryolu geçiş köprüsü ve bir alt geçitten oluşacak 5 kilometre uzunluğundaki alternatif bulvar için Fen İşleri Daire Başkanlığı ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 107 milyon 29 bin lira olan “İstasyon Caddesi Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi” ihalesi ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen bir diğer ihale, “Etimesgut İstasyon Cad. 6 Binanın Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi” ihalesine firmalar yoğun ilgi gösterdi. Rekor katılımın yaşandığı ihaleye 73 firma katıldı. Yaklaşık maliyetin 197 bin 556 lira olduğu ihale, açık artırım usulüyle 558 lira veren firmaya verildi.

Başkente yeni üst geçitler yapılacak

Yayalar için güvenli ulaşım sağlayacak çalışmaları hızlandıran Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, “10 Adet Yaya Üst Geçit Yapım İşi” ihalesi gerçekleştirirken, 2021 yılı içerisinde 10 yeni üst geçit Başkent'e kazandırılacak.