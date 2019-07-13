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Büyükşehir'den, 15 Temmuz'da Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde mevlit

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz 2016’da Türkiye’nin yaşadığı hain darbe girişiminde ülkesini canı pahasına korumak için şehit olan vatandaşları bu yıl da unutmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin yaşadığı hain darbe girişiminde ülkesini canı pahasına korumak için şehit olan vatandaşları bu yıl da unutmadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle 15 Temmuz Pazartesi günü Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde saat 19.30'da mevlit okutulacak.


Başkan Yavaş da mevlide katılacak


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katılacağı Kur'an-ı Kerim Tilavetiyle şehitler anılacak. Tüm Ankaralıları mevlide davet eden Büyükşehir Belediyesi, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde vatandaşlara, şehitlerin aziz ruhları için çeşitli ikramlarda bulunacak.


15 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'dan 16 Temmuz Salı günü 06.00'a kadar Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO Otobüsleri, Raylı Sistemler ve Teleferik Hattı vatandaşların gün içinde etkinlik ve anma programlarına katılmaları için ücretsiz olacak.

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