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Büyükşehir'den Anıtkabir'e özel çalışma

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de titiz ve özenli bir çalışma gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de titiz ve özenli bir çalışma gerçekleştirdi.


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı 7/24 çalışarak kaldırım bakım onarım çalışmalarının ardından asfalt serim çalışmalarını da tamamladı.


30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi bir yandan Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kent Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anıtkabir'in çevre duvarları özenle dezenfekte edilirken bir yandan da Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri gece gündüz çalıştı.


Kaldırım bakım onarım ve yenileme çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri daha sonra başlattığı asfalt çalışmasını da yoğun mesai harcayarak kısa sürede bitirdi.


Ekipler, asfalt serim işleminin ardından yol çizgilerini de çekerek çalışmayı sonlandırırken, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir'in yeni görüntüsü, vatandaşlardan da tam not aldı.

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