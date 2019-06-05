İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir'den Bosna-Hersek Büyükelçilik binasına tadilat

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dost ve kardeş ülke Bosna-Hersek Ankara Büyükelçilik binasının tadilat çalışmalarını gerçekleştiriyor.


Büyükelçiliğin talebi doğrultusunda tüm binayı baştan aşağı yenileyen Büyükşehir ekipleri, elçilik binasının dış cephesi dahil iç bölümlerin tadilat işlemlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Bosna-Hersek Büyükelçiliği'nin Çankaya ilçesinde bulunan; bodrum ve zemin dışında iki kattan oluşan ve toplam büyüklüğü 781 metrekare olan binada yenileme çalışması yapıyor.


Elektrik, mekanik ve altyapı tesisatları elden geçirilerek yenilenen elçilik binasında; bahçe, yürüyüş alanları ve araç parkı ile birlikte peyzaj çalışmaları da en kısa sürede tamamlanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.