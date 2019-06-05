Büyükşehir'den Bosna-Hersek Büyükelçilik binasına tadilat

Büyükelçiliğin talebi doğrultusunda tüm binayı baştan aşağı yenileyen Büyükşehir ekipleri, elçilik binasının dış cephesi dahil iç bölümlerin tadilat işlemlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Bosna-Hersek Büyükelçiliği'nin Çankaya ilçesinde bulunan; bodrum ve zemin dışında iki kattan oluşan ve toplam büyüklüğü 781 metrekare olan binada yenileme çalışması yapıyor.

Elektrik, mekanik ve altyapı tesisatları elden geçirilerek yenilenen elçilik binasında; bahçe, yürüyüş alanları ve araç parkı ile birlikte peyzaj çalışmaları da en kısa sürede tamamlanacak.