Büyükşehir'den çevre kirliliği ile mücadele: El ilanı mühürleme merkezi faaliyete geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'te çevre kirliliği ile mücadelesini sürdürüyor. Zabıta Daire Başkanlığı, Etlik Eski Garajlar bölgesinde kurduğu El İlanı-Broşür Mühürleme Merkezi kurarak hizmet vermeye başladı. Merkez, vergisi yatırılmadan dağıtılan ve çevre kirliliğine neden olan ilan ve reklamlara karşı mücadele edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent genelinde çevre kirliliğine karşı verdiği mücadelesine aralıksız devam ediyor.

Zabıta Daire Başkanlığı, Etlik Eski Garajlar bölgesinde kurduğu El İlanı-Broşür Mühürleme Merkezi ile vergisi yatırılmadan dağıtılan ilan ve reklamlara karşı mücadele edecek.

El ilanı mühürleme merkezi faaliyete başladı

2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu gereğince belediye sınırları içinde dağıtımı yapılan ilan ve reklam materyallerinin vergiye tabi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Emrah Mahallesi Etlik Caddesi No: 11 Etlik Eski Garajlar bölgesindeki Zabıta yerleşkesinde El İlanı-Broşür Mühürleme Merkezi'ni faaliyete geçirdi.

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren gerçek ve tüzel kişiler tarafından bastırılan el ilanı ve reklam materyalleri için (el ilanları, broşürler, kataloglar vb.) ilan ve reklam vergisi tahsisi yapılacak. “İlan ve Reklam Vergisi Tahsil Edilmiştir” ibaresinin yer alacağı mühürleme işleminin ardından el ilanı ve broşürler dağıtılabilecek.

Çevre kirliliğinin önüne geçilecek

Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin sokaklara, apartmanlara, parklara, meydanlara ve AVM'lere yapacağı denetimlerde “İlan ve Reklam Vergisi Tahsil Edilmiştir” mührü bulunmayan ve gelişigüzel bırakılan ilanlar toplanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16 Aralık 2016 tarihli ve 2505 sayılı kararı doğrultusunda el ilanları ve broşürler için ilan reklam vergisi bedeli 12 kuruş olarak belirlenirken, mühürsüz kullanımın tespiti halinde cezalı mühürleme bedeli olarak adet başına 25 kuruş tahsis edilecek. Çevre kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlayan Zabıta Daire Başkanlığı, Türk Ceza Kanunu uyarınca mühürsüz ilan dağıtan ve basanlara ayrıca idari para cezası da uygulayacak.

‘‘Mühürsüz el ilanı dağıtmak suçtur''

Mühürsüz el ilanı ve broşür dağıtmanın Kabahatlar Kanunu'na göre suç sayıldığını ve dağıtım yapılmadan önce mutlaka yetkililere başvurulması gerektiğini belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, yeni hizmet vermeye başlayan merkez hakkında şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi El İlanı-Broşür Mühürleme Merkezi'ni faaliyete geçiriyoruz. Bildiğiniz gibi her türlü reklam materyali, el ilanı, broşür ve afiş ilan reklam vergisine tabidir. Bunun takibinde ve denetiminde çeşitli güçlüklerle karşılaşıyorduk. Bu nedenle elektronik cihazlar aldık. Bundan sonra bütün el ilanı, reklam materyali türü afişler Zabıta Daire Başkanlığının Etlik Eski Garajlar Bölgesinde açtığımız mühürleme merkezine getirilecek. Burada 2016 tarihli 2505 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı gereğince tanesi 12 kuruştan vergilendirilecek. Merkezimizde bulunan cihazlarımız el ilanı ve broşürleri otomatik olarak mühürleyecek. İlanda ise Ankara Büyükşehir Belediyesi ilan reklam vergisi tahsil edilmiştir mührü bulunacak. Denetimlerimiz sırasında mühürsüz, vergisi ödenmemiş el ilanı dağıtanlara idari para cezası uygulayacağız ayrıca cezalı işlemlerdeki ilanların tanesini 25 kuruştan mühürleyeceğiz. Esnafımızı bu konuda duyarlı olmaya el ilanı ve broşürlerini vergisini ödeyip mühürletmeye davet ediyoruz.”

Mühürleme müracaatı için gerekli belgeler

El ilanı ve broşürleri mühürletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler (şirketler) gerekli belgeleri toplayarak Zabıta Daire Başkanlığına giderek başvurularını tamamlayabilecek.