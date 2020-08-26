Büyükşehir'den dopdolu Zafer Bayramı programı

Pandemi nedeniyle vatandaşlara kapalı olarak gerçekleştirilecek ve dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun konserinin yer aldığı etkinlikler, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “30 Ağustos Zafer Bayramı”nın 98. yıl dönümü nedeniyle 28-29-30 Ağustos tarihlerinde özel bir kutlama programı hazırladı. Söyleşiden sergiye, konserden anma programına kadar üç gün sürecek etkinlikler pandemi süreci nedeniyle vatandaşlara kapalı olarak gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent'in billboardları, bulvar ve caddeleri Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenecek.

Sanal turla milli mücadele sergisi

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan etkinlik programı dopdolu içeriğiyle Başkentlilere yakışır bir şekilde kutlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında 1922'de Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümünde ilk etkinlik 28 Ağustos Cuma günü saat 14.30'da Zafer Çarşısı'nda açılacak “Milli Mücadelemiz ve Atatürk” temalı karma sergi ile başlayacak. Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre sınırlı sayıda vatandaşın içeri alınacağı sergi aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde 4 Eylül tarihine kadar sanal turla gezilebilecek.

Duatepe'den canlı yayın

Sosyal mesafenin korunacağı ikinci etkinlik ise 29 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'da Milli Mücadele'nin dönüm noktası olarak kabul edilen Duatepe'de yapılacak. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ve ABB TV'den canlı olarak yayınlanacak olan Akademisyen Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün anlatımıyla “Zafere Giden Yol: Duatepe” isimli söyleşinin gerçekleştirileceği alana 50 genç ellerinde Türk bayraklarıyla gelecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın muharrem ayına denk gelmesi sebebiyle katılımcılara aşure de ikram edilecek.

Dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu'dan 30 Ağustos Zafer Konseri

Başkentliler, Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü olan 30 Ağustos 2020 Pazar günü 50. Yıl Parkı'nda düzenlenecek olan “30 Ağustos Zafer Konseri”ni ise evlerinden izleyebilecek. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu'nun saat 20.00'de vereceği “Mustafa Kemal Atatürk Güneşin Askerleri” isimli konserle zaferin ruhu müzik ziyafetiyle bütünleşecek.

Sosyal medya hesapları üzerinden hatıra bilet (e-bilet) uygulamasının olacağı konseri dinlemek isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve ABB TV'den canlı olarak izleyebilecek.