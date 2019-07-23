Büyükşehirden en keyifli okul: Çevre ve Peyzaj Akademisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından ilk kez hayata geçirilen “Çevre ve Peyzaj Akademisi” sadece Başkentlilere değil yeşile, doğaya, bitkiye ve peyzaja ilgi duyan herkese ilham kaynağı oluyor.

Uzaktan eğitime örnek

Peyzaj mimarları ve mühendislerinden oluşan 25 kişilik teknik ekip tarafından özenle hazırlanan ve sürekli güncellenen eğitimler; bitki yetiştirmek, peyzaj düzenlemesi yapmak, dekoratif ve işlevsel yaşam alanları oluşturmak isteyenlere hem teorik hem de pratik bilgiler sunuyor.

Toprak ve yeşille uğraşmanın insanları şehir hayatının stresinden uzaklaştırıp dinlendirdiğini ifade eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammed Güldaş, uzaktan eğitime güzel bir örnek olacak uygulamayı şöyle anlattı:

“Büyükşehir olarak Ankara'mızı daha yeşil daha güzel daha yaşanılabilir mekanlar haline getirmek için çalışırken aynı zamanda vatandaşlarımızın kendi alanlarına yeni dokunuşlar yapmalarını arzu ettik. Bu yüzden Çevre ve Peyzaj Akademisini hayata geçirdik. Ulaşılabilir ve uygulanabilir yöntemlerin sunulduğu akademi sadece Başkentli vatandaşlara değil, bulunduğu ortamı güzelleştirmek isteyen, yeşili seven, doğaya ilgi duyan herkese hitap ediyor.”

Tek tıkla kolay erişim

Günlük hayatın stresinden uzaklaşıp, yaşadığı yeri huzurlu bir ortama dönüştürmek isteyenlere, hayranlıkla baktıkları uygulamaların kolaylıkla yapılabildiğini adım adım anlatan eğitim içeriklerine, Ankara Büyükşehir Belediyesinin web sayfasından artık kolayca ulaşmak mümkün.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bu hizmetiyle; bitki bakımından dikime, doğru bilinen yanlışlardan güncel yöntemlere yönelik önemli bilgileri paylaşıyor.

Estetik ve kullanışlı mekanlar

İlham veren projeler ve fikirlerin yanı sıra teknik detayların ve pratik bilgilerin de yer aldığı sunumlar; bahçesini, balkonunu veya terasını keyifli ortamlara dönüştürmek isteyenlere yol gösteriyor.

Çevre ve Peyzaj Akademisi'nin web sayfasında yer alan eğitici sunumlar; çocuk evi nasıl yapılır?, kendi gazebomu (açık çardak) nasıl tasarlarım?, kış bahçesi nasıl yapılır?, evimin bahçesinde nasıl kum havuzu yapabilirim?, Güneş enerjisinden nasıl yararlanırım?, sebze ve meyve bahçeleri nasıl yapılır?, süs havuzu yapmak için nasıl bir yol izlemeliyim? şeklinde birçok soruya kolay ve uygulanabilir yöntemlerle ışık tutuyor.

Geri dönüşüm muhteşem olacak

Eskimiş, atık malzemeler ya da artık kullanılmayan ürünlerden nasıl göz alıcı bahçe dekoru yapılabileceğinin aşama aşama anlatıldığı eğitimlerde, çöp sandığımız atıl durumdaki birçok materyalin uygun bir şekilde değerlendirilerek, tekrar hayata kazandırılmasına yönelik bilgiler ve fikirler de yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Peyzaj Akademisi; renk renk boyanarak bahçe dekoru için birçok farklı amaçla kullanılan eski araba lastiğinden bulunduğu ortama hareket katan ve süs havuzu olarak kullanılan eski bir banyo küvetine kadar birçok eşyanın geri dönüşümle keyifli birer dekor, olarak kullanabileceğine dair birbirinden değerli bilgileri vatandaşlara aktarıyor.