Büyükşehirden ihalede 8 saatlik kesintisiz canlı yayın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “şeffaf belediyecilik” anlayışının Ankara Büyükşehir Belediyesinde uygulanması talimatının ardından ilk kez uygulanan canlı yayına tüm Türkiye genelinden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kesintisiz 8 saat 25 dakika süren ilk günkü canlı yayını Başkan Yavaş ile birlikte on binlerce kişi izledi.

ANFA Genel Müdürlüğü'ün Ankara Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisinde bulunan yeşil alanlar, parklar, refüjler, yan bantlar, mezarlıklar, piknik alanları, barajlar, göller, rekreasyon alanları ve tesislerin bakım-onarım ve tadilat hizmet alımı işini kapsayan “yeşil alan bakım ve onarım işi teklif alımı”na bin 662 firma rekor başvuruda bulundu. Şartnamede yer alan belgelerin ve kapalı teklif mektuplarının yer aldığı zarfları değerlendiren komisyonlar, toplamda 400 milyon TL bedelli teklif alımı işini titizlikle gerçekleştiriyor.

İlk kez teklif alımına katılan firmalar ise bu uygulamadan son derece memnun. İhaleye katılan Derya Okunç, “Bir vatandaş olarak öncelikle bu uygulamadan çok memnunum. Halka açık ve şeffaf olması beni de, toplumumuzu da mutlu etti. Türkiye genelinde canlı yayınlanması ve isteyenlerin izleme imkanı bulması çok hassas bir düşünce. Öncelikle ülkemiz adına bu şekilde tekliflerin açık yapılması gelecek adına bir umut. Çocuklarımız için içimiz rahat. Tüm teklifler ve işlemler şeffaf olduğu için insanlar itiraz etmeyecektir ve akıllarında bir şüphe kalmayacaktır. Kavgasız güzel bir teklif ortamı var, bu fikri yaşama geçirdiği için tüm yetkililere ve Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum” dedi.

Belediyeye teklif sunan Ezgi Sütçü de, “Bize sunulan bu imkandan dolayı öncelikle tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlk kez bir belediyeye teklif sunuyoruz. Tekliflerin herkese açık yapılmasından dolayı gözümüz arkada kalmıyor. Bu güven ortamında olmaktan mutluyum. Bu uygulama bize umut veriyor. Acabalar, akıllardaki soru işaretleri ortadan kalkmış oldu” diye konuştu.

Oktay Coşkun ise, “Kırıkkale'den teklif vermeye geldim. Halka açık bir ortamda yapılan bu uygulama oldukça samimi olmuş. Halk bu konuda daha bilgilenmiş olacak. Kapalı kapılar ardında yapılmaması bize güven veriyor. Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a başarılar diliyorum ve şeffaf bu uygulama için tebrik ediyorum” dedi.

8-10 Mayıs tarihleri arasında üç gün sürecek olan teklif alımı üçüncü gününde de Büyükşehir Belediyesi Youtube adresi “www.youtube.com/ankarabbld” ile ANFA Genel Müdürlüğü internet adresi “www.anfa.com.tr” üzerinden canlı yayınlanacak.