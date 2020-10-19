Büyükşehir'den kardeş ülke Azerbaycan için Bağımsızlık Konseri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kardeş ülke Azerbaycan'ın 29. bağımsızlık yıl dönümü için bir konser programı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda gerçekleşen konser; ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının yer aldığı konser canlı yayında yoğun ilgi gördü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 29. yılına özel “Ankara-Bakü Kardeşlik Konseri” düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın organize ettiği ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonunda 18 Ekim'de düzenlenen konser ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Türk ve Azeri ezgiler seslendirildi

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 29. bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konserde Ankara Devlet Opera ve Balesi, CSO, TRT Ankara Radyosu ile Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sanatçıları Türkiye ve Azerbaycan ezgilerini seslendirdi.

Kardeş ülke Azerbaycan'a destek olmak ve bağımsızlık gününü kutlamak için gerçekleştirilen konser canlı yayında Başkentliler tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

Azerbaycan'a destek mesajları

Son günlerde Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle zor günler geçiren kardeş ülke Azerbaycan'a moral ve destek olmak amacıyla konser düzenlediklerini söyleyen Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanı Ali Bozkurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ savaşı yüzünden programımız daha anlamlı bir hale geldi. Repertuarımızı da buna uygun olarak tespit ettik. Biz iki devlet tek millet olarak kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Orkestramızda Azerbaycan'dan gelen sanatçı arkadaşlarımız da var. Azerbaycan'ın bağımsızlığının yıl dönümünü kutluyorum.”