Büyükşehirden minik emekçilere sürpriz

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi'ne üye çocuklar için Mavi Göl rekreasyon alanında piknik düzenlendi. Merkez üyesi 140 çocuk, piknikte gönüllerince eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi'ne üye çocuklar için gerçekleştirilen kültürel ve sosyal etkinliklerin yanı sıra çocukların eğitimine yönelik de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Altınpark içinde bulunan Feza Gürsey Bilim Merkezi, çocukları bilimsel deneylerle buluşturdu. Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezine üye 42 minik, bilim ve sanat atölyelerinde gerçekleştirilen etkinliklere katılarak unutamayacakları bir deneyim yaşadı. Uzman rehberler eşliğinde interaktif öğrenme fırsatı bulan çocuklar, yaptıkları deneyler ile oldukça keyifli vakit geçirdiler.