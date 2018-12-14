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Büyükşehirden mülteci kadınlara çiçek

Kadınlara her zaman her konuda destek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Kadına Şiddete Hayır Haftası” kapsamında tüm kadınları temsilen Başkent’te yaşayan mülteci kadınlara çiçek hediye etti.

Kadınlara her zaman her konuda destek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Kadına Şiddete Hayır Haftası” kapsamında tüm kadınları temsilen Başkent'te yaşayan mülteci kadınlara çiçek hediye etti.


Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü Peyzaj Bölümü personeli, "Kadına Şiddete Hayır" farkındalığı oluşturmanın sembol rengi olan turuncu çiçeklerle Kuzey Yıldızı'nda bulunan Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi üyesi mülteci kadınlara sürpriz yaptı. "Kadına Şiddete Hayır" sloganıyla yol çıkılan sosyal sorumluluk projesinin farkındalık rengi olan turuncu tişörtlerle mülteci kadınların eğitim gördüğü merkeze gelen ANFA personeli, ANFA Genel Müdürü Orhan Kaya ile birlikte turuncu çiçekleri mülteci kadınlara ve çocuklara hediye etti.


Başkent'te yaşayan mülteci kadınlar, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde Türkçe eğitimi alıyor. Türkçe'yi öğrenen kadınlar daha sonra bilgisayar, aşçılık, pastacılık ve terzilik gibi mesleki eğitim programlarına katılıyor.

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