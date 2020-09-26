Büyükşehir'den Neşet Ertaş'a vefa konseri

yılında büyük halk ozanı Neşet Ertaş anısına online ortamda anma programı düzenledi. Pandemi nedeniyle ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan söyleşi ve vefa konseri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Bozkırın Tezenesi” olarak bilinen dünyaca ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 8'inci yılında söyleşi ve konser programıyla andı.

Anadolu'nun efsane ozanı Neşat Ertaş için pandemi süreci nedeniyle ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştirilen söyleşi ve vefa konseri ülke genelinde büyük ilgi gördü.

İnsanları Birleştiren, Türküleri Sevdiren Sanatçı: Neşet Ertaş

Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın temsil ettiği kültürün bu toplumun aynı zamanda birleştirici unsuru olduğuna dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, şöyle konuştu:

“Ustanın vefatının üzerinden 8 yıl geçti. Duygularım çok yoğun, Neşet Ertaş ile 1998 yılında Almanya'da Bozkırın Tezenesi belgeselini çekerken tanışmıştım. Vefatına kadar çok sıkı bir birlikteliğimiz olmuştu. 4 bölüm belgesel yayınlandıktan sonra, Bozkırın Tezenesi denince akla gelen isim Neşet Ertaş. Bu tip büyük sanatçıların yeri çok zor dolduruluyor. Bu kültüre sahip çıkarak, gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorumlulukla büyük üstatla ilgili olarak bir dinleti ve söyleşi ardından vefa konseri gerçekleştirdik.”

Halk müziği sanatçıları Neşet Ertaş için bir araya geldi

Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda Prof. Dr. Erol Parlak'ın anlatımı ve Ekrem Tamer'in moderatörlüğünde gerçekleşen dinleti ve söyleşiye ünlü halk müziği sanatçıları Adem Göçer, Metin Öge ve Birol Ertaş da katıldı.

Programa katılan usta sanatçılardan Kırşehir Kamanlı Davul üstadı ve UNESCO Yaşayan İnsan Efsanesi Adem Göçer düşüncelerini, “Neşet Ertaşımız dünyanı değiştirdin de elini bizim üstümüzden çekmedin. Allah rahmet eylesin. Böyle bir duygu içerisindeyim. Neşet Ertaş'ın ismiyle anılmak ayrı bir duygu. Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum” sözleriyle paylaşırken, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Neşet Ertaş'ın kıymeti, bizim için anlamı, bütün Anadolu ve Türkiye için hatta dünya insanlığı için anlamı çok büyük. Her seneyi devriyesinde biz bu duyguyu yaşıyor ve hissediyoruz. Ona duyduğumuz özlem daha da artıyor. Haktan rahmet diliyorum, yattığı yer nur olsun.”

Keskin'den Zurna üstadı Metin Öge de, Neşet Ertaş ile çeşitli konser ve programlara katıldığını ve büyük gurur duyduğunu şöyle anlattı:

“Neşet Ertaş'ı anlatamam. Neşet ağabey ile yaşamak aynı sofrada bulunmak 1966 yılından beri beraber konserlere, TV programlarına, düğünlere gitmek benim için en büyük gurur oldu.” Neşet Ertaş'ın kuzeni keman ve ses sanatçısı Birol Ertaş da anma programı düzenlediği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Canlı yayında “Türkülerin Babası”nın unutulmaz eserleri seslendirildi

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan “Vefa Konseri”nde İsmail Altunsaray ve Kent Orkestrası, Neşet Ertaş'ın unutulmaz eserlerini seslendirdi.

Neşet Erşat gibi gerçek bir hakikat elçisiyle aynı çağda yaşamış ve onunla tanışmış olmanın çok büyük bir onur olduğunu ifade eden İsmail Altunsaray, duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Neşet ustanın bu ülkeye kattığı değerler unutulmayacak ve asla eskimeyecek. Böylesine anlamlı ve çok değerli organizasyonu hazırladıkları için Sayın Başkanımız Mansur Yavaş beyefendiye de çok teşekkür ediyoruz. Ustayı anlatmak gerekirse ben onun özgün tarafına ve üretkenliğine bakıyor ve örnek alıyorum. Başka bir ustanın türküsünü bile söylese Neşet Ertaş kendi yağıyla kavurup bizim önümüze gerçek bir sanat olarak çıkarmıştır. Ustanın bıraktığı eserlerde bütün hayatını görebilirisiniz. Gurbet gezmiş olması, başka kültürlere açık olması onu evrensel müzisyen haline getirdi. Ustayı rahmetle anıyorum.”