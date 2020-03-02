Büyükşehir'den ODTÜ'ye ücretsiz ring servisi

Kampüs içine kadar giren servis hizmetine ilk günden öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. EGO Genel Müdürlüğü ile ODTÜ Rektörlüğü arasında yapılan anlaşma doğrultusunda iki EGO otobüsü, hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri arasında 15 dakika arayla ring yapacak.

ODTÜ A1 kapısından başlayan ring servisi; YDYO, İİBF, Rektörlük, KKM, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yuva ve Mimarlık Fakültesi'ne kadar öğrencileri taşıyacak.