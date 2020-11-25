Büyükşehir'den öğretmenlere moral konseri ve ziyareti

Devam eden pandemi sürecinde moral olması açısından Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda Devlet Sanatçısı ve Flüt solisti Şefika Kutluer birbirinden güzel şarkılarını Ankara Yaylı Çalgılar Orkestrası eşliğinde öğretmenler için seslendirdi. Konser programı ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanırken, Ankara Zabıtası da okullara giderek öğretmenleri ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle gün boyu özel programlara ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda “Sihirli Flüt Şefika Kutluer” adlı konserle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde moral konseri düzenledi.

Başkent'te notalar konuştu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verilişinin 92. yılı ve 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen konser pandemi nedeniyle ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Devlet Sanatçısı ve Flüt solisti Şefika Kutluer, Ankara Yaylı Çalgılar Orkestrası eşliğinde birbirinden güzel eserleri öğretmenler için seslendirdi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt COVID-19 salgını nedeniyle konsere öğretmenleri bu yıl davet edemediklerini ancak canlı yayınla evlerine konuk olduklarını belirterek, “Bizleri yetiştiren öğretmenlerimizin ‘Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu etkinliği öğretmenlerimiz için yaptık. Dünyaca ünlü sanatçımız Şefika Kutluer'e de çok teşekkür ediyorum” dedi. Devlet Sanatçısı ve Flüt Solisti Şefika Kutluer de adeta notaları konuşturduğu konserde, “Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz. Bugün burada kadın olarak özgürce mesleğimi icra ediyorsam onun sayesinde. Bizleri bu salonda ağırlayan Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

Ankara Zabıtası'ndan öğretmenlere sürpriz ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Mamak Şehit Arslan Kulaksız İlkokulu öğretmenlerini ziyaret etti.