Büyükşehir'den ÖTA'larda hijyen çalışması

Başkan Yavaş'ın Başkent'te vaka sayısındaki artış üzerine yayımladığı genelge doğrultusunda harekete geçen Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, ilçelere servis yapan Özel Toplu Taşıma Araçlarında (ÖTA) dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Korona virüs salgınının başladığı günden bugüne kadar kent genelinde hijyen çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, salgının Başkent'te yeniden artış göstermesi üzerine teyakkuza geçti.

İlçelere hizmet veren ÖTA'larda da yoğun dezenfeksiyon yapılıyor

EGO'ya ait otobüsler, ANKARAY ve Metro başta olmak üzere özel halk otobüsleri, dolmuş ve taksilerde dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandıran Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, BELPLAS İlaçlama Koordinasyon Merkezi'nde ilçelere hizmet veren özel toplu taşıma araçlarına (ÖTA) da dezenfeksiyon işlemi uyguladı.

Halk sağlığı için BELPLAS ekiplerinin 7/24 sahada çalıştığını ve özel toplu taşıma araçlarına da hijyen desteğini sürdürdüklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

Korona virüs salgınının başladığı ilk günden bu yana Ankara'da çok yoğun önlemler aldık. Bu günden itibaren ÖTA'lar bizim BELPLAS İlaçlama Merkezi'ne gelerek araçlarını dezenfekte ettirebilecekler. 23 ilçeden 400'ün üzerinde özel toplu taşıma araçları buradan hizmet alabilecek. Halkımızın da bu süreçte bizlere yardımcı olmasını istiyoruz. Bizler de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”