Büyükşehirden Patipark'a lojistik destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İmrahor Vadisi'nde tahliye çalışmalarına başlanan Patipark Ankara'ya lojistik destek verdi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 400 sokak hayvanını daha sağlıklı ve konforlu yaşayabilmeleri için Sincan'da kurulan yeni yaşam alanına taşımaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, İmrahor Vadisi'nde bulunan ve hayvansevelerin oluşturduğu Patipark Ankara'ya ait 400 sokak hayvanını Sincan'da bulunan yeni yerlerine taşıyor.

Sokak hayvanların sağlığı ve güvenliği için 7/24 çalışan Büyükşehir Belediyesi, lojistik desteğin yanı sıra sağlık ve veterinerlik hizmeti de sağlamaya devam ediyor.

“Gönüllülerle iş birliği içerisindeyiz”

Sokak hayvanlarının daha konforlu ve ferah bir ortamda yaşamaları için birçok sivil toplum kuruluşuna lojistik ve veterinerlik hizmeti verdiklerini belirten Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener, şu ifadeleri kullandı:

‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanları konusunda gönüllülerle çalışmalarımız devam ediyor. İmrahor'da 5 yıldır faaliyet gösteren Patipark Derneğini, Sincan'da kurulan yeni yerine taşınmasına her türlü desteği sağlıyoruz. Sokak hayvanlarının başta veterinerlik hizmetleri olmak üzere ne eksikleri varsa Büyükşehir olarak sağlayama çalışıyoruz. Bundan sonra çalışma alanlarımızda olan paydaşlarımızla iş birliğimiz aynen devam edecek.''

Hayvanseverlerden Başkan Yavaş'a teşekkür

Patipark Hayvanseverler Derneği Kurucusu Hülya Akçal, Patipark'ın Sincan'daki yeni yerine taşınmasında yardımları için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederken, “Büyükşehir Belediyesi bize her zaman destek verdi. Yüzlerce köpeğimizi Büyükşehirin desteği ile kısırlaştırdık. Bizlere ambulans ve veteriner gönderdi, yeni yere taşınmamızda da yardımları oldu. Belediye olmasaydı biz hiçbir şey yapamazdık” dedi.