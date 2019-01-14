Büyükşehir'den sanat dolu bir yıl

Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi ile Metro Sergi Salonu'nda 2018 yılında; resimden el sanatlarına, heykelden fotoğrafa kadar birbirinden yetenekli sanatçıların eserlerinden oluşan kişisel ve karma 40 farklı sergi Başkentli sanatseverlerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi ile Metro Sergi Salonu gerek kolay erişilebilir konumlarıyla, gerekse modern iç dizaynlarıyla, sanatçıların eserlerini sergilemek için tercih ettikleri galerilerin başında geliyor.

Başkent'te birçok farklı sanat dalının gelişmesine ve faaliyet alanı bulmasına olanak tanıyan Büyükşehir Belediyesi, ünlü sanatçıların yanı sıra sanata gönül veren amatör sanatçıların yaptığı eserlere de ev sahipliği yaparak, yıl boyu eserlerin sanatseverlerle buluşmasına imkan sağlıyor.

Yoğun talep

Yenilenen iç mekanıyla sanata ve sanatçılara kapılarını açan Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde bu yıl içinde 25 farklı sergi açıldı.

Hem sanatçıların eserlerini sergilemek için yoğun talepte bulunduğu hem de Başkentlilerin ilgiyle gezdiği sergilerde; yağlı boya, sulu boya, karakalem, fotoğraf, Ebru ve Ka'at-ı gibi geleneksel sanatlardan oluşan eserler büyük ilgi görüyor.

Kişisel ve karma açılan sergilerin yanı sıra yardım amaçlı çeşitli vakıfların açtığı eserler de Başkentlilerden tam not alıyor.

Tarihi, kültürel ve özel günler metro galerisinde

Sanata ve sanatçıya kucak açan Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir diğer sanat galerisi de raylı sistemlerin ortak istasyonu olan Kızılay Metro İstasyonunda yer alıyor.

Metro Sergi Salonu, 2018 yılı içinde fotoğraf sanatçılarının objektiflerinden yansıyan birbirinden renkli ve güzel fotoğraflar kadar Türkiye'yi derinden etkileyen toplumsal olayların yer aldığı 15 farklı fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı.