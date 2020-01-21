Büyükşehir'den taksici esnafına anket

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Ulaşım Plan ve Koordinasyon Merkezi (UKOME), Başkent'teki ticari taksilerle ilgili “Ticari Taksi Anketi” başlattı.

Ulaşım Daire Başkanlığı anket aracılığıyla Ankara il sınırları içinde hizmet veren taksilerin kurallar çerçevesinde çalışması ve ulaşım kalitesini artırmak için hazırlanan “Ticari Taksi Yönergesi” hakkında taksicilerin görüşlerini alıyor.

Başkent'te güvenli ve kaliteli ulaşım hizmetinin sağlanmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu web sayfası üzerinden taksici esnafının sorunlarını çözmek ve hazırlanan yönerge hakkında görüşlerini almak için “Ticari Taksi Anketi” düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 701 taksi sahibinin cep telefonlarına SMS mesajı göndererek, ankete katılmalarını istedi. 9 sorudan oluşan anket içeriğinde; şoförler kadar yolcuların can ve mal güvenliğinin korunması, çalışmaların belli bir düzen içinde yapılmasının sağlanması ile şehir içi trafik güvenliğinin bütünlüğüne ilişkin konular yer alıyor. Anketin son bölümünde de taksicilerden yönerge hakkında ve diğer konularda görüş ve önerilerini de bildirmeleri isteniyor.

Ankette ayrıca taksi ruhsat sahipleri ile şoförlerin hak ve yükümlülükleri, taksi duraklarının tasarımı, teknolojik uygulamaların araçlara entegrasyonu hakkında da esnafın görüşü alınıyor.

Kayıtsızlık ve kontrolsüzlük kaynaklı ehliyetsiz şahısların karışmış olduğu olayların vatandaş nezdinde taksici esnafının itibarını zedelediğine dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Fatih Eryılmaz, şu bilgileri verdi:

“Bütün tarafları memnun edecek bir yönerge hazırladık. Ankara'nın yerel şartlarına uygun olmasını gözettik. Amacımız vatandaşın ve taksici esnafının görüşlerini almak. Ankara'da geçmiş zamanlarda birçok terör olayı oldu. Bu şahısların taksileri kullandıkları yapılan araştırma sonucu tespit edildi. Bir tedbir almak gerekiyordu. Yönergenin amacı taksici esnafımızın bozulmaya çalışılan imajını tekrar kurtarmak ve halkımızın güvenli bir şekilde bu araçları kullanabilmesi. Bugüne kadar taksiler kayıt altına alınmadığı için bu konuda bir kargaşa hüküm sürüyor. Düzenlemelerin taksici esnafımıza şöyle bir faydası da olacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı birçok genelge var. Şehrin güvenliği açısından, taksilerin düzeni açısından bütün bu elektronik sistemler yönergemizde yer alıyor. Yapacağımız düzenlemenin diğer bir faydası Uber araç sistemine karşı taksicilerimizi korumak. Taksilerde konfor anlamında bir iyileştirme yapılmadığı için vatandaşlarımız tarafından taksiler tercih edilmez hale geldi. Biz burada taksici esnafımızın hem bugün hem de yarın korunmasını istiyoruz ve bunu sağlayacağız. Belediye olarak bunlara teknolojik bir iyileştirme yapmak zorundayız. Uber veya başka bir şirket bu alana girerek kimsenin ekmeğiyle oynamasın. Vatandaşımız açısından önemi ise hangi takside kim çalışıyor? Taksi şoförü olmak için gerekli niteliklere ve aranılan şartlara sahip mi? Bunları vatandaş kadar bizim bilmemiz gerekiyor.”