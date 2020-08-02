Büyükşehir'den üniversite adaylarına tercih desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi YKS'ye giren öğrencilerin doğru seçim yapabilmeleri için "Tercih Rehberlik Desteği"ni devreye alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri sıralamasında ikinci sıraya yükselen Başkent'te, Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan üniversite adaylarına "Tercih Rehberlik Desteği" sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 4 Aile Yaşam Merkezi ile Gençlik Merkezi'nde 6-14 Ağustos tarihleri arasında uzman rehberler tarafından ücretsiz tercih desteği verilecek.

YKS ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için online deneme sınavı desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi şimdi de üniversite sınavına giren üniversite adayı öğrencilerin tercihlerini yaparken rehberlik desteği verecek.

Tercih dönemi 6 Ağustos'ta başlıyor

Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri sıralamasında 2019 yılında 10'uncu sıradayken 2020 yılında ikinci sıraya yükselen Başkent'te öğrencilerin hayatını etkileyen en önemli sınavların arasında yer alan YKS'de de Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 6 Ağustos'ta başlayacak tercih yapma süreci öncesinde 6-14 Ağustos tarihleri arasında öğrencilere ücretsiz "YKS Tercih Rehberlik Desteği" sağlayacak.

Uzman rehberler eşliğinde

Tercih rehberlik hizmeti hafta sonları da dahil 10.00-17.00 saatleri arasında uzman rehberler eşliğinde 4 Aile Yaşam Merkezi (AYM) ile Gençlik Merkezi'nde verilecek. Tercih yapmaya hak kazanan öğrencilerin daha doğru ve becerilerini göz önünde bulunduracak tercihler yapması konusunda eğitim desteğinde bulunacak olan Büyükşehir Belediyesi; Mamak, Kuşcağız, Sincan ve Gençlik Parkı'ndaki AYM ve Gençlik Merkezleri'nde bu hizmeti verecek.