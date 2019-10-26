Büyükşehir'den yaya güvenliği önceliği

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Başkent'in en büyük rekreasyon alanlarından biri olan Dikmen Vadisi içinde yer alan üç köprüyü yeşil tel örgü (antivandalizm) ile ördü.

Antivandalizm (tel örgü) ile daha güvenli

Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı Sinan Caddesi, Cezayir Caddesi ve 747. Cadde üzerinde bulunan ve daha önce birçok adli vakanın yaşandığı köprüler, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için tel örgülerle örüldü.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmayla köprülerden vadiye düşme tehlikesi oluşturan alanlar antivandalizm adı verilen tel örgü ile çevrildi. Toplamda 800 metre uzunluğunda tel örgü ile örülen köprülerde bulunan demir korkulukların yüksekliği 230 santimetreye ulaştı.