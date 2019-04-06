Büyükşehir'in hastalara uzanan şefkat eli

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in 5 farklı noktasında hizmet veren Şefkat Evleri ile tedavi için şehir dışından gelen, kalacak yeri olmayan hasta ve yakınlarına kucak açıyor.

Ankara, sağlık sorunlarına çare bulmak umuduyla farklı şehir ve hatta farklı ülkelerden gelen binlerce hastayı ağırlarken, Büyükşehir Belediyesi de yaşadığı sağlık problemi nedeniyle evinden, ailesinden kilometrelerce uzakta tedavi gören, barınacak yeri ve maddi imkanı olmayan hastalara ve yakınlarına sıcak bir yuva olanağı sunuyor. Sağlık sorunu olanları bu zor günlerinde yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, tedavi süresince misafirlerine ücretsiz konaklama, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çamaşır yıkama, hastanelere servis imkanı da sağlıyor. Şevkat Evlerinde düzenlenen kültürel faaliyetlerle de hasta ve yakınlarına ayrıca moral desteği veriliyor.

Yıllık, ortalama 15 bin misafir ağırlayan Şefkat Evleri, hayata tutunmaya çalışan hastaların ve onlara refakat eden yakınlarının her türlü ihtiyacını karşılayarak, kendilerini güvenli, hijyenik, huzurlu ve konforlu ortamıyla adeta evlerinde gibi hissettiriyor. Her türlü detayın düşünüldüğü Şefkat Evlerinde, 2 ve 4 kişilik odaları, aile katları, banyoları, nakil olan hastalar için özel steril odaları, yemekhaneleri, kütüphaneleri, çocuklar için oyun odaları ile televizyon seyretmek ve sosyalleşmek için dinlenme odaları da bulunuyor. 2003 yılından beri hasta ve hasta yakınlarına şefkat elini uzatarak onlara sıcak bir ev ortamı sunan Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 161 bin 876 kişiyi Şefkat Evleri'nde ağırladı.

"Başvuru için, hastaneden onaylı belge"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde, Ulus, Rüzgarlı, Ahmetler, Etlik ve Onkoloji olmak üzere şehrin 5 ayrı noktasında hizmet veren Şefkat Evleri'nde kalabilmek için bazı başvuru şartları aranıyor. Vatandaşların önce hastanelerin "Sosyal Servis" bölümlerinden bilgi alarak, kayıt için gerekli belgeleri hazırlamaları gerekiyor. Hasta ve hasta yakınları, hastaneden alınan onaylı belge, ikamet ettiği şehirden aldığı sevk belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, sağlık karnesi fotokopisi, tedavi süresini gösterir belge (uzun süreli hastalar için) ile Şefkat Evlerine başvuruda bulunabiliyor.

Şefkat Evleri'nde kalanlar ise sunulan bu hizmetten oldukça memnun. Kanser tedavisi için Konya'dan Ankara'ya gelen 42 yaşındaki Emine Doğan bu zor süreçte kapılarını açarak sıcak bir yuva sunan Şefkat Evini şu sözlerle anlattı:

“Hastalığım uzun süreli bir tedaviyi gerektiriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Şefkat Evleri olmasaydı gelip tedavi olamazdım. Çünkü ne kalacak bir yakınım ne de maddi imkanım vardı. Burası bana çaresiz ve yalnız olmadığımı hissettirdi. Her türlü ihtiyacımı karşıladılar. Şefkat Evi benim ikinci evim, çalışanlar da ailem oldu, çok kıymetli bir iş yapıyorlar. Ne kadar teşekkür etsek azdır.”

Yaşadığı hastalıkla uzun süredir mücadele eden 20 yaşındaki Mikail Yıldırım ise çalışanların gösterdiği güler yüz ve duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, duygularını şöyle aktardı:

“Hastalıkla uğraşmak hem maddi hem manevi olarak çok zor. Babam rahatsızlığımdan dolayı çalışamıyor. Maddi olarak çok zorlanıyoruz. Şefkat Evi'ni öğrenmeden önce çok zor şartlar altında geceyi dışarıda geçirdik. Burası olmasaydı ne yapardık bilmiyorum. Her türlü ihtiyacımızla yakından ilgileniyorlar. Kana ihtiyaç duyup bulamadığımızda başka birimlerle koordine olup bana 20 ünite kan tedarik ettiler. Bu iş gönül ve vicdan işi. Tüm personel yaptıkları işin hakkını veriyor. Allah hepsinden razı olsun.”