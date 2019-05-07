Büyükşehir'in iftar çadırları Başkentlilerin buluşma noktası

Sosyal ve insan odaklı çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 9 ayrı noktada kurduğu iftar çadırlarına Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.

Ramazan ayında toplumda dayanışma ve paylaşma kültürünü pekiştirmek ve imkanı olmayan vatandaşların iftarını açabilmesi için kurulan iftar çadırları ilk günden itibaren doldu taştı.

İftar yemekleri EGO mutfağından

Büyükşehir Belediyesi EGO Mutfağında hijyenik koşullarda pişirilen yemekler, Başkent'in 9 ayrı noktasında kurulan iftar çadırlarına ulaştırılıyor.

7'den 70'e herkese açık olan iftar çadırlarında huzurlu ve güvenli bir ortamda iftarlarını açan Başkentliler, iftar sofrası sohbetleriyle de keyifli akşamlar geçiriyor.

Başkan Yavaş'a teşekkür

Büyükşehir Belediyesi'nin iftar çadırlarını dar gelirli vatandaşlar kadar engelli, yaşlı, öğrenci ve evine yetişemeyen Başkentliler tercih ediyor.

Yenimahalle Demetevler İftar Çadırına gelen Pakize Aydın, “Bizim için çok iyi oldu. İşten geliyorum eve iftara yetişemedim. Orucumu burada açacağım. Allah razı olsun” derken, Ankara'da öğrenci olan Aydın Yıldırım ise “Tek yaşadığım için kurulan iftar çadırında orucumu açacağım. Çok güzel bir hizmet. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

İftar çadır noktaları

Siteler: Seğmenler Kent Meydanı - Ulubey Mahallesi, Selçuk Caddesi, Siteler İtfaiyesi karşısı

Sincan: Atatürk Mahallesi, Vatan Caddesi ile Peçenek Caddesinin kesiştiği nokta

Mamak: Akdere-Şehit Ayhan Babadağ Caddesi, Oğuzkaan İlköğretim Okulu önü

Mamak: Kusunlar TOKİ Konutları-Zirvekent

Mamak: Hüseyingazi Ekin Mahallesi, Bostancık Caddesi, Rauf Denktaş Parkı içi

Altındağ: Karacaören TOKİ Blokları-AVM Parkı

Altındağ: Hasköy-Solfasol Hacıbayram Veli Caddesi

Temelli: Hürriyet Mahallesi, Kardelen Sokak-Muhtarlık yanı

Yenimahalle: Demetevler Pazar Yeri-Demetevler 360 Cadde