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Büyükşehir'in iftar çadırları Başkentlilerin buluşma noktası

Sosyal ve insan odaklı çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 9 ayrı noktada kurduğu iftar çadırlarına Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.

Sosyal ve insan odaklı çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 9 ayrı noktada kurduğu iftar çadırlarına Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.


Ramazan ayında toplumda dayanışma ve paylaşma kültürünü pekiştirmek ve imkanı olmayan vatandaşların iftarını açabilmesi için kurulan iftar çadırları ilk günden itibaren doldu taştı.



İftar yemekleri EGO mutfağından


Büyükşehir Belediyesi EGO Mutfağında hijyenik koşullarda pişirilen yemekler, Başkent'in 9 ayrı noktasında kurulan iftar çadırlarına ulaştırılıyor.


7'den 70'e herkese açık olan iftar çadırlarında huzurlu ve güvenli bir ortamda iftarlarını açan Başkentliler, iftar sofrası sohbetleriyle de keyifli akşamlar geçiriyor.



Başkan Yavaş'a teşekkür


Büyükşehir Belediyesi'nin iftar çadırlarını dar gelirli vatandaşlar kadar engelli, yaşlı, öğrenci ve evine yetişemeyen Başkentliler tercih ediyor.


Yenimahalle Demetevler İftar Çadırına gelen Pakize Aydın, “Bizim için çok iyi oldu. İşten geliyorum eve iftara yetişemedim. Orucumu burada açacağım. Allah razı olsun” derken, Ankara'da öğrenci olan Aydın Yıldırım ise “Tek yaşadığım için kurulan iftar çadırında orucumu açacağım. Çok güzel bir hizmet. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.



İftar çadır noktaları


Siteler: Seğmenler Kent Meydanı - Ulubey Mahallesi, Selçuk Caddesi, Siteler İtfaiyesi karşısı


Sincan: Atatürk Mahallesi, Vatan Caddesi ile Peçenek Caddesinin kesiştiği nokta


Mamak: Akdere-Şehit Ayhan Babadağ Caddesi, Oğuzkaan İlköğretim Okulu önü


Mamak: Kusunlar TOKİ Konutları-Zirvekent


Mamak: Hüseyingazi Ekin Mahallesi, Bostancık Caddesi, Rauf Denktaş Parkı içi


Altındağ: Karacaören TOKİ Blokları-AVM Parkı


Altındağ: Hasköy-Solfasol Hacıbayram Veli Caddesi


Temelli: Hürriyet Mahallesi, Kardelen Sokak-Muhtarlık yanı


Yenimahalle: Demetevler Pazar Yeri-Demetevler 360 Cadde

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