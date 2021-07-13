Büyükşehir'in kent gezileriyle yerel ekonomi canlanıyor

Haftanın 7 günü kent gezilerine katılan Başkentliler, yöresel pazarları gezip alış veriş yaparak yerel esnafın ekonomisine de katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkent'te hem vatandaşların sosyalleşmesi hem kentini yakından tanıması hem de yerel esnafın ekonomisine destek olmak amacıyla ücretsiz kent gezilerini yeniden başlattı. Bir yandan insan odaklı projeleri hayata geçiren bir yandan da Ankara'nın tanıtımına katkı sağlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kent gezilerine katılım her geçen gün artıyor. 15 Haziran'dan bugüne kadar 15 ilçeye düzenlenen 68 seferle kent gezilerine bin 932 kişi katılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda tüm vatandaşları Başkent 153'e kayıt yaptırarak kent gezilerine katılmaya davet etti.

Ücretsiz kent gezileri yoğun ilgi görüyor

Bugüne kadar 15 ilçeye yapılan 68 seferle bin 932 kişinin katıldığı kent gezileri yoğun ilgi görüyor. Haftanın 7 günü gerçekleştirilen kent gezileri, Nallıhan, Bala, Kalecik, Kahramankazan, Beypazarı, Polatlı, Çubuk, Ayaş, Çamlıdere, Şereflikoçhisar, Kızılcahamam, Haymana, Evren, Güdül ve Elmadağ ilçelerine düzenleniyor. Ankara'nın tanıtımına katkı sağlayan kent gezileri, yerel esnafın ve ilçe ekonomisinin canlanmasına da katkı sağlıyor.