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Büyükşehir'in yaz okulları için kayıtlar başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Başkentli çocuklara yaz okullarının kapılarını açıyor.


Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezleri, yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatilini Başkent'te geçirecek olan çocuklar ve gençler için eğlenceli ve eğitici aktivitelerin yer alacağı yaz okulları hazırladı. Farklı ilçelerde bulunan Aile Yaşam Merkezleri'nde açılacak yaz okullarına kayıtlar, 24 Haziran Pazartesi günü başlıyor.


Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aile Yaşam Merkezleri'nde bulunan Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezleri'nde açılan yaz okulları, çocukların ve gençlerin boş vakitlerini profesyonel eğitmenlerle güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirmesini sağlıyor. Başkentli ailelerin çocukları için tercih ettiği Büyükşehir Belediyesi Yaz Okullarında, hem eğlenceli hem de eğitici aktivite seçenekleri sunuluyor. Yaz okullarına kayıt yaptıran çocuklar ve gençler; sportif etkinliklerden yabancı dile, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden yüzmeye kadar birçok alanda kendini yetiştirme ve yeteneklerini sergileme imkanı buluyor.



Kayıtlar 24 Haziran'da başlıyor


Çocuklar ve gençlerin buluşma adresi olan ve Başkent'in birçok noktasında bulunan Aile Yaşam Merkezleri, tüm bu hizmetleri 5-24 yaş grubuna yönelik ücretsiz olarak sunuyor. Merkezlere yıl içinde istedikleri zaman kayıt yaptırma imkanı sağlanırken, 3 ay sürecek olan yaz okuluna kayıtlar 24 Haziran Pazartesi günü başlıyor.


Başvuruların yapılacağı adresler ise şöyle:


"Akyurt Aile Yaşam Merkezi


Adres: Beyazıt Mah. 9 Mayıs 90 Cad. No:1 Akyurt


Telefon:(312) 844 19 51


Araplar Aile Yaşam Merkezi


Adres: Araplar Mah. Eserkent Belediye Lojmanları TOKİ Blokları, 1339/6 Sokak. No:23/F Araplar/Mamak


Telefon: (312) 571 13 06


Çubuk Aile Yaşam Merkezi


Adres: Yıldırım Beyazıt Mah. Ankara Bulvarı, No:149 Çubuk


Telefon: (312) 837 56 57 / 58


Elvankent Aile Yaşam Merkezi


Adres: Atakent Mah. Elvankent Banka Blokları Küme Evleri, No:349/A Elvankent


Telefon:(312) 260 44 11


Sincan Aile Yaşam Merkezi


Adres: Harikalar Diyarı İçi Yunus Emre Mahallesi


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:14 Sincan


Telefon:(312) 273 97 90


Yahyalar Aile Yaşam Merkezi


Adres: Aşağı Yahyalar Mah. 990 Sokak. No:1-1/A Yahyalar


Telefon : (312) 507 39 40


Polatlı Aile Yaşam Merkezi


Adres: Zafer Mah. Adnan Menderes Cad. No:80 Polatlı


Telefon: (312) 325 81 10


Osmanlı aile Yaşam Merkezi


Adres: Aşağı Eğlence Mah. Adnan Yüksel Cad. No:2 Keçiören


Telefon: (312) 507 37 30


Kazan Aile Yaşam Merkezi


Adres: Fatih Mah. Ankara Bulvarı No: 295 Kazan


Telefon: (312) 814 00 45


Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi


Adres: Kuşcağız Mah. Sanatoryum Cad. No: 273 Keçiören


Telefon: (312) 380 10 43-47-48-49


Esertepe Aile Yaşam Merkezi


Adres: Esertepe Mah. Şehit Mustafa Erciyes Caddesi


No: 3 (Esertepe Rekreasyon Alanı içi) Keçiören


Telefon: 0530 066 86 31- (312) 507 35 99"

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