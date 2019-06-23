Büyükşehir'in yaz okulları için kayıtlar başlıyor

Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezleri, yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatilini Başkent'te geçirecek olan çocuklar ve gençler için eğlenceli ve eğitici aktivitelerin yer alacağı yaz okulları hazırladı. Farklı ilçelerde bulunan Aile Yaşam Merkezleri'nde açılacak yaz okullarına kayıtlar, 24 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aile Yaşam Merkezleri'nde bulunan Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezleri'nde açılan yaz okulları, çocukların ve gençlerin boş vakitlerini profesyonel eğitmenlerle güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirmesini sağlıyor. Başkentli ailelerin çocukları için tercih ettiği Büyükşehir Belediyesi Yaz Okullarında, hem eğlenceli hem de eğitici aktivite seçenekleri sunuluyor. Yaz okullarına kayıt yaptıran çocuklar ve gençler; sportif etkinliklerden yabancı dile, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden yüzmeye kadar birçok alanda kendini yetiştirme ve yeteneklerini sergileme imkanı buluyor.

Kayıtlar 24 Haziran'da başlıyor

Çocuklar ve gençlerin buluşma adresi olan ve Başkent'in birçok noktasında bulunan Aile Yaşam Merkezleri, tüm bu hizmetleri 5-24 yaş grubuna yönelik ücretsiz olarak sunuyor. Merkezlere yıl içinde istedikleri zaman kayıt yaptırma imkanı sağlanırken, 3 ay sürecek olan yaz okuluna kayıtlar 24 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

Başvuruların yapılacağı adresler ise şöyle:

"Akyurt Aile Yaşam Merkezi

Adres: Beyazıt Mah. 9 Mayıs 90 Cad. No:1 Akyurt

Telefon:(312) 844 19 51

Araplar Aile Yaşam Merkezi

Adres: Araplar Mah. Eserkent Belediye Lojmanları TOKİ Blokları, 1339/6 Sokak. No:23/F Araplar/Mamak

Telefon: (312) 571 13 06

Çubuk Aile Yaşam Merkezi

Adres: Yıldırım Beyazıt Mah. Ankara Bulvarı, No:149 Çubuk

Telefon: (312) 837 56 57 / 58

Elvankent Aile Yaşam Merkezi

Adres: Atakent Mah. Elvankent Banka Blokları Küme Evleri, No:349/A Elvankent

Telefon:(312) 260 44 11

Sincan Aile Yaşam Merkezi

Adres: Harikalar Diyarı İçi Yunus Emre Mahallesi

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:14 Sincan

Telefon:(312) 273 97 90

Yahyalar Aile Yaşam Merkezi

Adres: Aşağı Yahyalar Mah. 990 Sokak. No:1-1/A Yahyalar

Telefon : (312) 507 39 40

Polatlı Aile Yaşam Merkezi

Adres: Zafer Mah. Adnan Menderes Cad. No:80 Polatlı

Telefon: (312) 325 81 10

Osmanlı aile Yaşam Merkezi

Adres: Aşağı Eğlence Mah. Adnan Yüksel Cad. No:2 Keçiören

Telefon: (312) 507 37 30

Kazan Aile Yaşam Merkezi

Adres: Fatih Mah. Ankara Bulvarı No: 295 Kazan

Telefon: (312) 814 00 45

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi

Adres: Kuşcağız Mah. Sanatoryum Cad. No: 273 Keçiören

Telefon: (312) 380 10 43-47-48-49

Esertepe Aile Yaşam Merkezi

Adres: Esertepe Mah. Şehit Mustafa Erciyes Caddesi

No: 3 (Esertepe Rekreasyon Alanı içi) Keçiören

Telefon: 0530 066 86 31- (312) 507 35 99"