Büyükşehir'in yukarı Dikmen Mahallesi'nde atıkla mücadelesi tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yukarı Dikmen Mahallesi'nden toplam 2 bin 135 kamyon hafriyat çıkarırken kent genelinde ise Ağustos 2020'den itibaren 16 bin 200 kamyon atık topladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde insan ve çevre sağlığını tehdit eden, kent estetiğini bozan metruk yapıları bertaraf ederek kenti daha temiz bir görünüme kavuşturuyor. Görüntü kirliliğine ve güvenlik sorunlarına neden olan metruk yapılara ait atık ve çöpleri temizleyen Büyükşehir ekipleri son olarak çevre ve toplum sağlığı açısından tehlike oluşturan Yukarı Dikmen Mahallesi'nde başlatılan atık temizleme çalışmalarını tamamladı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin 18 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ortak sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Yukarı Dikmen Mahallesi'nde 2 bin 135 kamyon hafriyat toplandı. Vatandaşlardan gelen şikayet ve talepleri de değerlendiren Kent Estetiği ekipleri tespit edilen noktalarda atık temizliği çalışmalarını hızlandırırken yıllardır halkın sağlığını tehdit eden, kentte görsel kirliliğe neden olan çöp ve hafriyatları birer birer temizliyor.

“Temizliğini tamamladığımız bölgelere bir yenisini daha ekledik”

Yukarı Dikmen Mahallesi içerisinde yer alan gecekondu, çadır ve barakaların kaldırıldığını ve bölge sakinlerinin rahat bir nefes aldığını belirten Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Projesi Sorumlusu Aysu Kırmızı, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa yürüttüğümüz atık temizliği projesi kapsamında temizliğini tamamladığımız bölgelere bir yenisini daha ekledik. Yukarı Dikmen Mahallesi olarak adlandırılan bölgede 18 Ağustos'ta başlattığımız çalışmalarımız sonucunda 2 bin 135 kamyon atık alımı gerçekleştirdik. Projenin ilk başladığı Ağustos 2020'den bugüne kadar kent genelinde taşıdığımız atık toplamı 16 bin 200 kamyona ulaştı. Projemizde program dahilinde bundan sonra temizliğini yapacağımız bölge Metin Akkuş Mahallesi olacak. Bu bölgede de temizlik çalışmalarımıza hızla ve titizlikle devam edeceğiz.”