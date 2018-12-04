Buz Pateni Sarayı açılmak için hazır

Altındağ'da çığır açan projeler hayata geçiren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ'ın değerine değer katacak bir projeyi daha tamamladı. Altındağlı çocuklar ve gençlerin farklı spor dallarıyla tanışması, ufuklarının genişlemesi için yapılan Buz Pateni Sarayı açılış için hazır hale geldi. Ali Ersoy Mahallesi'ne yapılan tesis 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Tamamı gerçek buz

Yaklaşık 10 yıl önce gecekondularla kaplı olan Ali Ersoy Mahallesi baştan aşağı değişti. Bir biri ardına modern konutların inşa edildiği ve önemli yatırımların hayat geçirildiği bölgede, bir önemli yatırım daha yapıldı. Tam 2 bin 280 metrekarelik bir kullanım alanına sahip Buz Pateni Sarayı, mahalleye değer kattı.

Yarı olimpik Buz Pateni Sarayı'nda 900 metrekarelik bir buz pisti var. Tamamen gerçek buzun kullanıldığı bu spor merkezi Ankara'da doğal buzun kullanıldığı 2'nci tesis olarak kayıtlara geçti. Tesiste halk sağlığı her zaman olduğu gibi yine ön planda tutuldu. Bu amaçla olası düşme ve yaralanma gibi durumlar için bir de sağlık odası yapıldı. Buz üzerinde kaymak isteyen Ankaralı vatandaşlar, ilk önce oldukça hijyenik bir biçimde dizayn edilen ayakkabı değiştirme odalarını kullanacak. Pistin ikiye bölünebildiği tesiste 150 kişilik bir de tribün mevcut. Anneler ve babalar, spor yapan çocuklarını sıcak bir çay eşliğine kafeteryalardan izleyebilecek.

Altındağ'ın mimarı, buz sporunun faydalarını anlattı

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Buz Pateni Sarayı hakkında bilgi verdi. Çocukların spor yapmasını sağlayarak onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istediklerini belirten Başkan Tiryaki, bu tesisin her yaştan kişiye hitap ettiğini söyledi. Başkan Tiryaki, buz sporlarının faydalarını da anlattı. Tesisin yapımına karar vermeden önce uzmanlarla görüştüklerine dikkat çeken Başkan Tiryaki, zayıf bir bünyeye sahip olan ve sık sık hastalanan çocuklar için buz sporlarının tavsiye edildiğini aktardı. Bu sporun stresi azalttığını, dayanıklılığı arttırdığını ve kalori yakımına destek sağladığını ifade eden Başkan Tiryaki, çocukların bu tesisi kullanarak daha sağlıklı olacağını vurguladı. Başkan Tiryaki, buz pateni sporunun düzenli yapılması durumunda ise kalp damar sisteminin güçlendiğini de sözlerine ekledi. Başkan Tiryak, çok yakında açılışı yapılacak tesisin herkese hayırlı olmasını temenni etti.