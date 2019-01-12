Buzlu yollara pancar küspesi

Kış aylarında yollarda buzlanmayı önlemek amacıyla küspe karışımı dökülmesini öneren Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, ''Şeker pancarından elde edilen ve bugün yem sanayinde kullanılan küspe ABD'de olduğu gibi ülkemizde de araştırılarak buzlu yollar için alternatif çözüm olabilir'' dedi.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök yaptığı yazılı açıklamada, buzlu yollara dökülen tuzun ekolojik sisteme ve çevreye zarar verdiğini belirtti. Tuzun, yüksek oranda aşındırma etkisi sebebiyle yollardaki buzdan çok asfaltı parçaladığını, araçların metal kısımlarında, lastiklerinde, köprü demirlerinde aşınmaya ve zamanla çürümeye neden olduğunu aktaran Gök, ''Buz tutan yollara maliyetli olmasına rağmen tuz kullanımına alternatif olarak Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde, çevre dostu yöntemler denenmekte. Özellikle küspe suyu karları eritmek için etkili bileşenler arasında yer almaktadır'' ifadelerini kullandı.

''Şeker pancarından elde edilen ve bugün yem sanayinde kullanılan küspe ABD'de olduğu gibi ülkemizde de araştırılarak buzlu yollar için alternatif çözüm olabilir''

Türkiye'de kış aylarında buzlanmayı önlenmek amacıyla yollara atılan tuzun çevreye verdiği zararını araştıran kapsamlı bir araştırma yapılmadığına dikkati çeken Gök, ''Tuzlar, beton ve asfalt yüzeyinin soyulmasına neden olmakla birlikte otomobiller tarafından bitkilere sıçratıldığında bitkiler de bundan zarar görmektedir. Uzmanların görüşüne göre yüksek oranda tuz, bazı sucul hayvanlar için de öldürücü olabilmektedir. Kış aylarında buzlanma ile mücadelede genel olarak tuz kullanımı en yaygın ve ucuz yöntem olarak bilinir. Oysa ki atılan her gram tuz asfaltta erimesiyle beraberinde bütçeye milyonlarca liralık ek bir maliye getirmekte ve bu da tuzu masumiyetten çıkarmaktadır. Oysa ki şeker pancarından elde edilen ve bugün yem sanayinde kullanılan küspe ABD'de olduğu gibi ülkemizde de araştırılarak buzlu yollar için alternatif çözüm olabilir'' açıklamasında bulundu.