By Mıstık Show çocuklar için perdelerini açmaya devam ediyor

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın desteğiyle çocuklar için özel olarak hazırlanan ‘By Mıstık Show' tiyatro oyunu, çocuklar ve aileler için perdelerini açmaya devam ediyor.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın desteğiyle çocuklara özel hazırlanan ‘By Mıstık Show' tiyatro oyunu çocuklar ve aileleri için perde açmaya devam ediyor. Polatlı Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Yeşilyurt tarafından 13 Eylül Kültür Merkezi'nde sahneye konulan oyun, bir meddahın çocukluk anılarını eğlenceli ve ilgi çekici bir dille seyircilere anlatıyor. By Mıstık Show'un içerisinde yer alan öğretici ve komik öğelerle vakit geçiren çocuklar, bir ağızdan söylenen şarkılarla doyasıya eğleniyor. Polatlı Belediye Tiyatrosu'nun gösterisi şubat ayında bugüne kadar 20 farklı seansta toplam 10 bin öğrenci tarafından ücretsiz olarak izlendi.

Hafta başından bu yana Ruhiye İrfan Yurtseven İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Şehitlik İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Sakarya İlkokulu öğrencileri için perdesini açan By Mıstık Show, önümüzdeki hafta itibarıyla Polatlı İlkokulu, İnkılap İlkokulu, Mıhçıoğlu İlkokulu, Şehit Abdullah Erkmen İlkokulu ve Ay Yıldız Koleji öğrencileri ile buluşacak. Aralıksız süren gösterilerin yanı sıra Polatlı Belediye Tiyatrosu mart ayı itibarıyla yeni hazırladığı geleneksel karagöz oyunu, müzikli çocuk oyunu ve komedi yetişkin oyunu ile Polatlılı tiyatroseverler için perdelerini açmaya devam edecek.

Ücretsiz olarak sergilediği başarılı oyunlar ile vatandaşların beğenisini toplayan Polatlı Belediye Tiyatrosu, Kaşgarlı

Mahmut Konağı'nda belediyeye bağlı uzmanlar eşliğinde drama ve tiyatro çalışmalarını sürdürüyor. Tiyatro oyunları içerisinde yer almak, tiyatro ve drama eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşlar Polatlı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne veya Kaşgarlı Mahmut Konağı'na şahsen başvuruda bulunabiliyor.